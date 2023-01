Jacky Lafon duikt op in ‘De Buurtpolitie VIPS’: “Maar ik reed met een ongelukkig gevoel naar huis”

BVVanaf 9 januari op VTM: een nieuw seizoen van ‘De Buurtpolitie VIPS’. Met in elke aflevering een bekende Vlaming in het bekendste politiekantoor van Vlaanderen. Op 12 januari is dat Jacky Lafon. “Ik heb direct ‘ja’ gezegd toen ze mij vroegen”, vertelt Jacky aan ‘TV Familie’. “Maar ik had er achteraf geen goed gevoel bij...” Ze vertelt waarom het niet zo liep als verwacht, waarom 2022 een rampjaar was en over die keer dat ze zélf in aanvaring kwam met de politie. “Ik probeerde Zatte Rita-gewijs een mopje te maken, maar het pakte niet...”