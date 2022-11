Jacky Lafon crashte na helse periode: “Ik was uitgeput en op van de zenuwen”

Showbits Frakke en Jempie passen voor nieuwe stunts in film ‘De Zonen van Van As’: “Vroeger eel dingen gedaan die we nu niet meer zouden doen”

Als opwarmer loopt op VTM de herhaling van de serie ‘De Zonen van Van As’, maar de fans kijken nu al reikhalzend uit naar de film rond het zotste bouwbedrijf van het land. De film komt er exact tien jaar na de start van de reeks, die na vijf seizoenen veel te snel werd stopgezet. In de film keert zelfs een legendarisch personage terug: Jempie herrijst uit de doden. Hoe ze dat geloofwaardig in het verhaal hebben verwerkt, probeert Desna te ontfutselen bij acteurs Peter Van den Eede en Carry Goossens. Bekijk het in een nieuwe Showbits. De film loopt vanaf 7 december in de zalen.

28 november