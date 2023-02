“Ja, ik draag al eens nagellak of eyeliner. Ik wil gewoon mezelf zijn”: OSKI scoort hit met Laura Tesoro

TV “Een journalist vroeg of Dieter Coppens aanwezig was”: restaurant krijgt verkeerde­lijk telefoon­tjes voor ‘Restaurant Misver­stand’

De telefoon van het restaurant ‘t Misverstand in Sint-Martens-Bodegem staat tegenwoordig roodgloeiend. En dat heeft alles te maken met het tv-programma ‘Restaurant Misverstand’ en presentator van dienst Dieter Coppens (45). Een regelrecht misverstand, want het restaurant dat als decor dient, is in Antwerpen. “De vergissingen die de gesprekken al met zich meebrachten zijn best wel grappig.”