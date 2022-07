Iwein Segers openhartig over overlijden van zijn broer: “Toen mijn vader belde, wist ik meteen wat er aan de hand was”

De familie Segers kwam zelf pas een dag later te weten dat er iets mis was. “Ik wist onmiddellijk wat er aan de hand was toen mijn vader me zondagmiddag onverwacht belde. Ik was net aangekomen in Brugge voor het Cactusfestival, maar sprong meteen in mijn auto en ben naar Overijse gereden. Van die rit kan ik me niet veel meer herinneren. In die eerste dagen kon ik sowieso amper geloven dat mijn broer er niet meer was. Ik was heel angstig en had het gevoel dat alles zou ineenstorten. Ondertussen was ik ervan overtuigd dat zijn dood een andere oorzaak moest hebben, maar na gesprekken met dokters werd duidelijk dat het effectief zo stom was als het in de kranten stond.”