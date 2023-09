Ivo Pauwels (85), alias Nonkel Jef, overleden: “Ze hebben hem vijf uur geopereerd, maar hij heeft het niet gehaald”

bvActeur Ivo Pauwels (85), alias Nonkel Jef, is afgelopen nacht overleden. Dat meldt zijn weduwe Diana aan onze redactie. “Ivo is gisteravond met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is nog geopereerd, maar hij heeft het jammer genoeg niet gehaald”, vertelt zij.

KIJK. Ivo Pauwels (85), alias Nonkel Jef, onverwacht overleden

Gisteren werd Ivo plots onwel, vertelt Diana. Ze haastte zich met hem naar de spoedafdeling, waar bleek dat hij een verdikte aorta had. “Ze hebben hem vijf uur en een half geopereerd. Vanmorgen kreeg ik telefoon dat ik naar het ziekenhuis moest komen, maar dat ik me niet moest haasten, want hij was er al niet meer… Hij heeft nog de hele nacht in coma gelegen. Maar z’n hart kon het niet meer aan, hebben ze in het ziekenhuis gezegd.”

Ivo Pauwels was er van in de begindagen van VTM bij. Hij speelde mee in de succesreeks ‘Den Bompa’, met Luc Philips in de hoofdrol. Later kreeg Pauwels een eigen reeks ‘Nonkel Jef’, die intussen een cultstatus heeft in Vlaanderen en nog regelmatig herhaald wordt op VTM en op VTM Gold. Pauwels stond ook mee aan de wieg van het Echt Antwaarps Theater.

Twintig jaar na het einde van de tv-reeks wordt ‘Nonkel Jef’ nog steeds uitgezonden op VTM. Je zou denken dat acteur Ivo Pauwels intussen geniet van een welverdiend pensioen, maar niets is minder waar. Afgelopen week zat hij nog op de markt van Dadizele met zijn ‘Nonkel Jef’-merchandising. Gekleed in het plunje van z’n legendarische personage handtekende hij met alle plezier ook z’n autobiografie ‘Dedju!’. Of een dvd van een toneelvoorstelling van ‘Nonkel Jef’. “Ik ben nu populairder dan in de jaren negentig. Straf, hé?” vertelde Ivo terwijl enkele mensen met hem op de foto willen. “Ik schrik ervan hoeveel fans ik heb. En jong ook.”

Ivo vond zijn weg naar de tv- en theaterwereld na een opleiding aan Studio Herman Teirlinck. In het begin van zijn carrière was hij verbonden met de K.N.S. en het Vlaamse Jeugdtheater. Gedurende zijn carrière was Ivo ook op tv niet te missen. Naast zijn grote rollen was hij te zien in een waaier van Vlaamse series zoals ‘Witse’, ‘Mega Mindy’ en ‘Flikken’.

De acteur stond trouwens tot vorig jaar nog op de planken voor de theatertour van ‘Chez Nonkel Jef’. Naast Linda De Ridder, Dirk Lavrysen, Patrick Onzia, Diana More, Danni Heylen en Andy Peelman nam Ivo Pauwels met die voorstelling afscheid van zijn publiek.

KIJK. Andy Peelman: “Vlaanderen verliest groot meneer”

Pauwels was bovendien actief in de gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kwam hij op voor de socialistische scheurlijst van in zijn thuisbasis Heist-op-den-Berg, maar raakte toen niet verkozen. In 2000 raakte hij wel verkozen op de lijst De Nieuwe Aanpak in Tremelo.

Daarnaast kwam Ivo in 2020 nog uit met een autobiografie ‘Dedju!’. De acteur nam daarin geen blad voor de mond en vertelde open over zijn grote successen én diepe dalen. “Mijn eerste drie huwelijken waren geen lang leven beschoren, al hield ik aan het tweede een prachtige dochter over, An, en twee even prachtige kleindochters, Mira en Nona”, klonk het onder meer. Nona ‘t Jolle heeft intussen ook haar eerste stappen in het wereldje gezet: zij volgde in mei Sander Gillis op als Ketnet-wrapper.

KIJK. Dit was de begingeneriek van ‘Nonkel Jef’, het VTM-programma waarmee Ivo Pauwels wereldberoemd werd in Vlaanderen