Ivo Pauwels (85), alias Nonkel Jef, overleden: “Nog met spoed geopereerd, maar hij heeft het niet gehaald”

BV BV 24/7. Julie Van den Steen roept op “om te blijven ademen” en Erika Van Tielen mag de Belcanto Classic op haar naam schrijven

The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.