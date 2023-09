Ivo ‘Nonkel Jef’ Pauwels (85) bleef tot het einde werken op de markt: “Van die miljoen dvd’s heb ik geen cent gezien”

BV Ivo Pauwels is terug op tv als nonkel Jef: “Met mijn dochter is het contact verbroken, daar slaap ik niet goed van”

Als Nonkel Jef is hij onsterfelijk. Ja, zijn tv-typetje blijft populair. “Ik ben hotter dan ooit”, zegt Ivo Pauwels (84), die samen met zijn vrouw Diana Moore (62) van het leven geniet en nog heel actief is. Nu hij opnieuw op de buis te zien is, vertelt hij in Dag Allemaal uitgebreid over zijn luisterrijke leven. “In Belgisch Congo heb ik whisky leren drinken. Ik was toen twintig en sliep twee uur per nacht.”