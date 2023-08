Ivann Vermeer maakt podcast over haarverlies: "Zonder oplossing ging ons huwelijk kapot”

BVWe kunnen ermee lachen en grappen blijven maken, maar Antwerpenaar Ivann Vermeer (42) wil er met zijn nieuwe podcast ook effectief iets aan doen: haarverlies en kaalheid zijn topics waar menig mannen mee worstelen. Met de podcast ‘From Here to Hair’ hoopt Vermeer kaalheid bespreekbaar te maken.

Enkele jaren geleden onderging zanger en ondernemer Ivann Vermeer zelf een haartransplantatie. Zijn ervaringen en tips bundelde hij nu in een gloednieuwe podcast die het taboe rond haarverlies bij mannen wil doorbreken. Dat doet Vermeer niet alleen, want hij schakelde ook de hulp in van professor Vandenbroucke (UZ Brussel), gedragstherapeute Brigitte Derks én kon rekenen op getuigenissen van Katrien en Dirk.

Ik weet nog het moment dat een kapper er commentaar op gaf Ivann Vermeer, ‘From Here to Hair’

“Ook voor mij was het vroeger een moeilijk onderwerp. Ik denk dat de kaalheid bij mezelf is beginnen opvallen rond mijn 25ste. Ik weet nog het moment dat een kapper er commentaar op gaf. Op dat moment kon ik het nog best aanvaarden, maar toen kwam er een periode dat ik ’s morgens in de badkamer stond en met het fel witte licht zag je de kale plekken. Dat was confronterend”, klinkt het bij Vermeer in zijn officiële aankondiging.

Vermeer is al een tijdje de man en drijvende kracht achter Esthetic Airlines, een bedrijf dat in Turkije mensen helpt met haartransplantaties. Uit eigen ervaring, maar ook door de talrijke getuigenissen, weet Ivann als geen ander wat kaalheid betekent en hoeveel impact het heeft op een mensenleven. In zijn podcast volgen we ook gastspreker Dirk die het vliegtuig naar Istanboel opstapt voor een haartransplantatie.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dokter en professor Vandenbroucke (UZ Brussel) deelt zijn tips en advies tegen haarverlies in 'From Hero to Hair'. © House of Entertainment

Vermeer schakelde ook de expertise van radioloog professor en dokter Vandenbroucke in (UZ Brussel). In zijn praktijk in Wemmel behandelt hij al enkele jaren kaalheid bij mannen, waardoor hij met zijn expertise ook de geschikte gast was in Vermeers podcast:

“Ongeveer vier op de tien mannen wordt vroegtijdig kaal en het is voor een deel ook genetisch en erfelijk bepaald. Zonder behandeling leidt erfelijk haarverlies tot volledige kaalheid. In mijn praktijk in Wemmel doen we haartesten en de gemiddelde leeftijd schommelt tussen de 25 en 45 jaar. Helaas hebben we ook jonge mensen van 18 jaar die last hebben van haarverlies”, klinkt het bij Vandenbroucke.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De 6-delige podcast ‘From Here to Hair’ van Ivann Vermeer schetst aan de hand van getuigenissen en experten niet alleen de problematiek rond kaalheid, maar komt ook met suggestieve oplossingen. © House of Entertainment

Ook volgen we in de podcast het aangrijpende verhaal van Dirk en Katrien, een koppel waarbij de kaalheid van Dirk zwaar woog op hun huwelijk. “Zonder oplossing ging ons huwelijk er inderdaad aan kapot”, horen we hen verkondigen in de podcast van Vermeer.

Beluister de zesdelige podcast ‘From Here to Hair’ nu via Spotify:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK.