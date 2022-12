Isabelle Van Hecke uit ‘Nonkels’ nu ook in ‘Voordat de bom valt’: “Ik ging op huwelijksreis met een andere man”

Door haar rol als Carine in ‘Nonkels’, bevond Isabelle zich afgelopen jaar meermaals in het centrum van het Vlaamse Showbizznieuws. Want de Vlaamse hitserie deed het volgens Streamz namelijk beter op hun platform dan de ‘Game of thrones’-prequel ‘House of the dragon’. Bijgevolg werd Carine dan ook aangeduid als de ideale persoon om tijdens de quiz ‘Voordat de bom valt’ de vragenronde over het Vlaamse showbizznieuws van 2022 te presenteren.

Al was dat niet het enige wat Isabelle te vertellen had tijdens de show. Zo liet ze zich ook uit over haar huwelijk. “We zijn anderhalve maand geleden getrouwd”, vertelt ze onder meer. Waarop Pedro Elias vraagt naar haar huwelijksreis. “Awel...”, opent Isabelle. “Ik ben op reis geweest naar Kreta met een andere man.” Ze vervolgt: “Mijn man wou niet mee want hij had geen tijd. Hij zit nu bijvoorbeeld ook in Canada want hij is met grote shows bezig.” Isabelle haar echtgenoot werkt namelijk als podiumbouwer voor verschillende grote artiesten. “Zoals Beyoncé”, duidt ze. Het was dus zeer moeilijk voor haar man om op voorhand een reis in te plannen vanwege zijn drukke agenda. Maar de actrice bleef dus duidelijk niet bij de pakken zitten.