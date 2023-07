Is ‘Temptation’ Megan alweer single? “De liefde van m'n leven liet me in de steek om met hoertjes te gaan feesten”

Het nieuws komt als een verrassing, want vorige week prees Megan haar nieuwe liefde nog de hemel in. “In tegenstelling tot m’n exen haalt hij het beste in me naar boven. Meer nog: hij heeft me op het rechte pad geholpen”, vertelde ze over Joey, die ze leerde kennen tijdens de opnames van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. “Ik ga zelfs niet meer uit. Voortaan blijf ik liever thuis, aan de zijde van Joey. Het is de eerste keer dat ik dat gevoel heb in een relatie. Ik reageer ook niet meer op verzoekjes op sociale media en heb quasi alle jongens ontvolgd. Dankzij Joey geloof ik weer in de liefde. Nog een primeur: ik betrap mezelf erop dat ik plots aan kinderen denk. Nu pas besef ik dat ik graag mama wil worden.”