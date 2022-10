Intimi en experts over verloren rechtszaak van Bart De Pauw: “Eigenlijk zegt de rechter: ‘Je leeft in je eigen wereldje’”

Showbizz Chris Van den Durpel is terug met bekendste typetje: “Zodra ik die pruik en kleren aantrek, bén ik Kamiel Spiessens”

The show must go on. Vijf jaar nadat hij in ‘Allemaal Chris’ voor het laatst z’n typetjes op het publiek losliet, keert Chris Van den Durpel (62) terug naar de Vlaamse showbizz. Als Kamiel Spiessens - het eerste typetje dat hij ooit bedacht - trapt hij vandaag z’n theatertournee af in Lokeren. “Er staan ondertussen zo’n zestig optredens op de agenda. Ik had nooit verwacht dat mijn keuterboerke nog zo populair zou zijn.”

15 oktober