INTERVIEW. ‘Thuis’-actrice Apollonia Sterckx wordt zestien jaar: “Nu gaat de wereld weer wat meer open”

BVZe is al sinds ze drie jaar oud was te zien in ‘Thuis’, maar zondag blaast Apollonia Sterckx zestien kaarsjes uit. Een mijlpaal voor de jonge actrice, vertelt ze. Een gesprek over je eigen beslissingen kunnen nemen, dj’en en haar eerste filmrol. “Met twee Belgische meisjes tussen een hoop Nederlanders.”

“Ik ga mijn verjaardag vieren door een groot feest te organiseren voor al mijn goede vrienden”, klinkt het bij een enthousiaste Apollonia. “Het wordt supergezellig, met wat muziek en snacks erbij. Het feest zal ook het thema ‘gala’ hebben, dus iedereen mag in galakleren komen en de zaal zal ook versierd zijn in dat thema.”

Zestien worden, het is een mijlpaal voor iedereen. Apollonia is geen uitzondering. “Ik ga wel wat volwassener worden, natuurlijk. Zo ga ik toch wat nieuwe dingen mogen doen, zoals vaker naar fuiven gaan, en mijn eigen beslissingen nemen. Maar niet allemaal, natuurlijk”, glimlacht ze. “De wereld gaat sowieso ook wat meer open, want zestien is wel al een groot getal. Ik ben vooral heel benieuwd naar wat er nog op mijn pad zal komen en wat er mij nog te wachten staat in de toekomst.”

Apollonia Sterckx (Britney) met haar TV-papa Daan Hugaert (Eddy) in 'Thuis'.

De actrice speelt al ruim dertien jaar lang in de televisieserie ‘Thuis’. Daar kon ze als peuter aan de slag gaan dankzij haar mama Victoria Vandenhove, die als haarstyliste werkt bij VRT. “Het is echt mijn tweede thuis”, vertelt ze. “Ik kom ook supergoed overeen met mijn collega’s, met wie ik al dertien jaar samenspeel. Het voelt gewoon aan als een tweede familie. Ik kom daar wekelijks en het is gewoon zo leuk om daar telkens met iedereen samen te zijn.”

Ook haar rol als Britney blijkt Apollonia nog niet te vervelen: “De verhaallijnen die ze altijd schrijven, daar ben ik echt super blij mee. Er zit altijd een boodschap in. En ik speel ook een tiener, dus ik denk dat mensen van mijn leeftijd die naar de tv kijken zich zeker ook gaan herkennen in de dingen die mijn personage meemaakt. Maar het blijft natuurlijk wel een personage. Britney en ik zijn niet dezelfde persoon. Al komt het tienergehalte zeker wel overeen”, lacht ze. “Vooral de conversaties met mijn tv-mama komen geregeld ook voor in het echte leven. Dus er zijn wel gelijkenissen, maar het blijft vooral een rol die ik speel. Een rol waarmee ik andere tieners ook wil inspireren om vooral hun dromen te volgen en te genieten van alles wat ze doen.”

Apollonia Sterckx op de set van haar nieuwe film 'Leeuwin'

En die dromen najagen, dat doet Apollonia zelf ook. Ze zal namelijk vanaf maart volgend jaar te zien zijn in de Nederlandse jeugdfilm ‘Leeuwin’. “Het leven op de set bevalt me echt super goed”, vertelt ze. “Het is echt een nieuwe ervaring. Ik werk samen met heel leuke mensen en ik hoop echt dat het een succes gaat worden. Ik werk samen met collega Nora Dari (actrice uit ‘Panna’ en ‘wtFOCK’). Wij zijn met twee Belgische meisjes en alle anderen zijn Nederlanders. Maar het is super leuk, met een fijne crew en leuke collega’s... Superfijn.”

Dat Apollonia in Nederland terecht gekomen is voor die nieuwe film, heeft ze vooral aan Instagram te danken. “Ik heb auditie gedaan", klinkt het. “Maar eigenlijk hebben ze mij via Instagram gewoon een bericht gestuurd. Ze hebben mij dan uitgelegd wat de rol juist inhield. Toen voelde ik wel meteen aan dat de rol echt bij mij zou passen en heb ik besloten om auditie te doen. Die auditie werd dan opgevolgd door een andere auditie in Amsterdam en nog geen week later wist ik dat ik de rol had.”

‘Leeuwin’ is een sportieve jeugdfilm van Raymond Grimbergen die gaat over het 15-jarige voetbaltalent Rosi. Maar dat sportieve schrok Apollonia niet af: “Ik heb vroeger even voetbal gespeeld, heel kort. Op school voetbal ik samen met een vriendin van mij mee met de jongens. Dus het zit er wel in. Ik heb de sterkte én de passie om voetbal te spelen.” Al is de balsport niet het enige dat haar interesseert. “Ik heb getennist en dans ook van kleins af aan. Maar het is vooral muziek dat mij al jarenlang intrigeert. Ik heb heel lang zangles gevolgd en daarnaast ben ik nu ook bezig met een dj-carrière.”

Voor Apollonia begon die dj-carrière gewoon op de speelplaats van haar eigen middelbare school: “Ze zochten op school iemand die wilde draaien op Speelplaatsrock, een festival dat er wordt georganiseerd. Toen een leerkracht aan mij vroeg of ik interesse had, dacht ik: ‘Waarom niet?’. De hele speelplaats danste mee, wat een zalig gevoel. Nu weet ik ook dat dat dj’en iets is wat ik heel graag doe, net zoals acteren.”

Wat haar professionele toekomst betreft, is Apollonia nog zoekende. Op dit moment studeert ze Economie moderne talen en gaat ze naar het vijfde middelbaar. Wat ze daarna gaat doen, weet ze nog niet zeker. “Het hangt ervan af wat er op mijn pad komt de volgende jaren. Ik denk dat ik misschien wel iets met acteren wil gaan doen. Of misschien ook wel totaal iets anders. Ik weet het nog niet.” Zeker is wel dat er op professioneel vlak nog heel wat leuke dingen op de planning staan. Zowel als actrice, als als dj: “Ik mag er nog niet zo veel over zeggen, maar het belooft heel leuk te worden.”

Voorbereidingen voor haar feestje

Haar jurk in het thema 'gala'

