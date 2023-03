INTERVIEW. Ooit de chouchou van Karl Lagerfeld, nu die van Julie Vermeire: wie is Laurins Dursin?

BV Zangeres Hadise doet emotionele oproep: “Vergeet de vele slachtof­fers in Turkije alsje­blieft niet”

Hadise is één van de vele artiesten die meezingt op ‘People Help the People’, een campagnelied van DPG Media, VRT, Play Media en Mediahuis om geld in te zamelen voor Syrische en Turkse slachtoffers van de aardbeving die op 6 februari een enorme ravage aanrichtte. De zangeres voelt zich nauw betrokken, Hadise heeft immers Vlaamse en Turkse roots. “Meer dan 40.000 doden, dat doet wel iets...”, zegt ze. “Ik heb geen woorden.” Zelf heeft ze het moeilijk om het normale leven op te pikken, wanneer zo veel mensen geen dak boven het hoofd hebben en dierbaren zijn verloren. “Ik probeer me aan te passen aan het normale leven, maar het is niet simpel.” Hadise is dan ook blij dat ze haar steentje kan bijdragen door geld in te zamelen. “Ik vind het prachtig dat zo veel artiesten samenkomen, en alles opzij zetten voor de mensheid. Dat is knap.” Ze doet nog een finale oproep: “Nog veel mensen wachten op een tent, en dat op dag 22. Alle beetjes helpen, dus alsjeblieft, vergeet hen niet.”