INTERVIEW. Laura is al 15 jaar Milows goed bewaard geheim, nu mag iedereen ze zien: “Dit is ver buiten mijn comfortzone”

BV Christoff doorbreekt stilte na breuk met manager en ex-schoon­broer: “Hoe meer ik zong, hoe meer zíj verdienden”

“Ik voelde me uitgeperst. Ik besefte: ik moet mezelf redden.” Eindelijk doorbreekt Christoff (46) het stilzwijgen na de breuk met zijn manager vorig jaar, waarna zus Lindsay (44) zijn nieuwe boekingsagent werd. In ‘Dag Allemaal’ vertellen de twee nu voor het eerst over de zware werkdruk onder zijn oude management, over samenwerken als broer en zus, de gevolgen voor Lindsays eigen zangcarrière en de situatie met Ritchie, de ex van de Vlaamse zanger. “Onze relatiestatus? Ik zou zeggen: ‘It’s complicated.’”