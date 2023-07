INTERVIEW. Eerst kreeg zij kanker, toen hij. De bijzondere band tussen Martine Tanghe en Björn Soenens: “Ze voelde dat het eindig was”

BV Lotte Vanweze­mael blijft taboes doorbreken met 'Lotte Gaat Diep' : "Mijn vriend weet dat hij mij kan vertrouwen”

Van Laura Tesoro tot Klaasje Meijer en Herman Brusselmans. Lotte Vanwezemael (30) vraagt BV’s nu al vier seizoenen lang de kleren van het lijf in de MNM-podcast ‘Lotte Gaat Diep’, te bekijken op VRT MAX. “Wanneer Sam De Bruyn je vertelt dat hij ooit iemand gevingerd heeft in een kerk, dan gaan ook mijn wenkbrauwen de lucht in”, lacht ze. Een open gesprek over bodyshaming, haar relatie, seksualiteit en het doorbreken van taboes. Want die zijn er nog wel degelijk. “Mijn account werd offline gehaald door die video met Herman Brusselmans. What the f*ck?”