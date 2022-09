INTERVIEW. Als acteur doorbreken op je 43ste? De Sheriff uit ‘Chantal’ weet hoe het voelt: “Ik hou van de sukkel”

HLN Showbits Een douche midden in de kamer. Daarom konden de ‘Blind Ge­trouwd’-kop­pels hun eerste huwelijks­nacht hier niet doorbren­gen

De vier koppels van ‘Blind Getrouwd’ hebben hun ja-woord gegeven. Tijd voor het grootste trouwfeest van Vlaanderen. Dat vieren de kersverse paren samen in feestzaal De Koolputten in Waasmunster. Desna spreekt met de uitbater van de zaal over hoe dat allemaal verlopen is. Hoeveel flessen champagne zijn er gekraakt? Wie bepaalde het menu? En waarom koos VTM een ander hotel voor de eerste huwelijksnacht van de koppels? Dat ontdek je in een nieuwe Showbits.

19 september