Instagram schorst account van Lotte Vanwezemael omdat ze ‘seks aanbiedt’: “Maar dickpics en fake profielen kunnen wel”

BV Kürt Rogiers ziet dochters uitgroeien tot sterke vrouwen: “Nooit gedacht dat loslaten me zo goed zou afgaan”

In ‘Familie’ beleeft zijn personage Lars woelige tijden, maar bij Kürt Rogiers (52) zelf is het met twee dochters in huis, Lola (17) en Merlijn (14), ook nooit saai. Zeker nu de oudste afstudeert in het middelbaar. Kürt en zijn vrouw Els (50) mijmeren intussen al over de eerste liefjes van de kinderen. “Ik ga me geruster voelen als ze een goed vriendje hebben”, vertelt Kürt in ‘Story’. Een openhartig gesprek over de uitdagingen en emoties van het ouderschap. “Opvoeden is ook loslaten.”