Influencers, de echte grootverdieners van de showbizz: “Voor één fotootje op Instagram krijg ik duizenden euro’s”

bv Katja Retsin blikt terug op haar tijdelijke scheiding van Jan Schepens: “Die breuk had te maken met een meningsver­schil”

“Toen we uit elkaar waren gegaan: dat was een vergissing. Die hebben we dan ook snel rechtgezet”, zegt Katja Retsin (51). In ‘Primo’ vertelt ze voor het eerst ook wat er aan de basis lag van die tijdelijke scheiding van Jan Schepens (52). En over hoe ze heeft leren overleven nadat ze niet meer aan bod kwam op de grote zenders.