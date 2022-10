“In het begin vond ik mezelf geen ideale schoonzoon”: openhartig interview met James Cooke en schoonmoeder Isabelle

BV Piet Huysen­truyt viert 60ste verjaardag met eigen kunstexpo: “Er zitten een paar straffe eyecat­chers tussen”

Piet Huysentruyt wordt in december 60 en zal dat op een onvergetelijke manier vieren. Vanaf 28 oktober stelt de VTM-chefkok eigen schilderwerken tentoon tijdens een expo in The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem.

7 oktober