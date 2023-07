"In het begin gebeurde het vaak zes keer per dag": Wendy Van Wanten openhartig over lust en liefde

BVZe mag dan al 63 zijn, maar intimiteit is nog steeds razend belangrijk voor Wendy Van Wanten. “Mijn lijf wordt een dagje ouder, maar ik geniet nog volop”, vertelt ze dan ook in ‘Story’. Een openhartig gesprek over het vuurwerk in haar relatie met Frans, de geruchten over prins Laurent, de eerste keer en hoe ze in eerdere relaties bleef bedelen om liefde. “Bedrog, financiële moeilijkheden… ik heb dat allemaal verduurd.”