IN BEELD. Zo trouwde Hanne Troonbeeckx op het strand van Ibiza

Hanne en de twaalf jaar jongere Steffen zijn al sinds 2019 verloofd. “Met Steffen heb ik de loterij gewonnen”, vertelde ze toen in ‘Dag Allemaal’. “Bij mijn ex kon ik niet tot rust komen, hij heeft me erg ongelukkig gemaakt. Steffen is dan wel twaalf jaar jonger dan ik, maar hij staat zo volwassen in het leven.” Eigenlijk was het de bedoeling om Ibiza te gaan trouwen, op 12 september 2020. Maar door de coronacrisis werd dat huwelijk steeds uitgesteld. “Toch willen we dit niet inkleuren als iets negatiefs”, liet Hanne in 2021 weten in ‘TV Familie’. “Stress hebben voor iets dat je niet in de hand hebt, is verspilde energie.”