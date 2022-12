IN BEELD. William Boeva neemt z'n vriendin mee naar première van 'Avatar: The Way of Water’

BVDertien jaar na de release van ‘Avatar’ vond in Kinepolis Brussel de Belgische première plaats van het vervolg op deze kaskraker: ‘Avatar: The Way of Water’. Enkele bekende fans van deze film lieten zich met veel plezier opnieuw onderdompelen in de wondere wereld van Pandora in een spectaculair en meeslepend avontuur vol actie.

De film speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van ‘Avatar’ af en vertelt het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen), de problemen die hen volgen, de moeite die ze doen om elkaar te beschermen, de gevechten die ze leveren om in leven te blijven en de tragedies die ze doorstaan.

De film is geregisseerd door James Cameron, bekend van ‘Titanic’, met in de hoofdrollen Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang en Kate Winslet. Die laatste kruipt in de huid van Ronal, de leider van onderwater-levende Metkayina. Voor de film volgde Kate een intensieve duiktraining, want ze moest tijdens de opnames maar liefst 7 minuten en 14 seconden acteren zonder te ademen onder water. Daarmee verpulvert de actrice het record van Tom Cruise. “Dit is absoluut een hoogtepunt in mijn leven”, aldus Winslet.

De originele ‘Avatar’ kwam uit in 2009 uit en was meteen een gigantisch succes. De film liep maar liefst tien maanden in de bioscoop en bracht bijna 2,8 miljard dollar op. Het is daarmee de succesvolste film aller tijden en doet het zo beter dan onder meer ‘Avengers: Endgame’ en ‘Titanic’. Afwachten dus of deel twee dat succes zal evenaren, maar 20th Century en Disney willen vanaf nu elke twee jaar een ‘Avatar’-film uitbrengen. De bedoeling is dat het laatste deel, ‘Avatar 5', in 2028 te zien zal zijn.

KIJK. Dit is de indrukwekkende trailer van 'Avatar: The Way of Water':

“Ze mogen me altijd eens bellen om mee te spelen in een ‘Avatar’-film”, zegt dj Dimitri Vegas die genoot van een avondje uit met zijn vrouw Anouk Matton. Zelf heeft hij voorlopig geen nieuwe acteeropdrachten in het vooruitzicht, zijn focus ligt op de muziek. “Vrijdag en zaterdag staan we in het Sportpaleis en nadien reizen we weer de wereld rond.”

Dimitri Vegas en Anouk Matton.

“Ik ben grote fan van ‘Avatar’ omdat het een fantasiewereld is en het wordt supermooi in beeld gebracht”, zegt Sieg De Doncker. Ondertussen staat de acteur nog steeds op de set van ‘Familie’ waarin hij slechterik Koen speelt. “De mensen vinden dat ik hem goed speel, maar ze hebben hem niet graag. Al krijg ik nog geen boze berichten of blikken op straat.”

Sieg De Doncker.

“Als Kate Winslet meespeelt in een film, dan weet je dat die sowieso goed zal zijn”, vertelt stand-upcomedian William Boeva die zijn vriendin Nikki meenam. “En ik ben zo blij dat er na 13 jaar eindelijk een vervolg is.”

William Boeva en z'n vriendin.

“Vroeger heb ik nog aan diepzeeduiken gedaan in Azië en de wereld onder water is prachtig met vissen en koralen”, vertelt Miss België 2018 Angeline Flor Pua aan de zijde van haar vriend Vince.

Angeline Flor Pua en haar vriend.

“Mijn vrienden zeiden me dat ik deze film absoluut gezien moet hebben, dus ik ben heel benieuwd”, zegt ‘Ghost Rocker’ Wout Verstappen in het midden van zijn gezelschap. “En bij zulke films doe ik soms inspiratie op voor mijn escaperoom die ik uitbaat.”

Wout Verstappen verkeerde in goed gezelschap.

‘Temptation Island’-verleidster Angela Liridona was helemaal verkleed als Avatar op de première.

Angela stal de show op de rode loper.

Tonya Schamp, bekend van ‘Junior Eurosong 2003', zakte af naar Brussel met haar vriend Chuki en ‘Big Brother’-vriendin Zoey Hasselbank. “Het idee dat er een andere wereld is, boeit me enorm”, zegt ze.

Zoey, Chuki en Tonya.

Basketballer Jean-Marc Mwema kwam kijken naar ‘Avatar: The Way of Water’ met zijn beste vriendin Julie. “De kwaliteit van de special effects is zeer hoog.”

Jean-Marc Mwema bracht een vriendin mee.

‘Avatar: The Way of Water’ speelt vanaf woensdag 14 december in de bioscoop.

