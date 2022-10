IN BEELD. Warm weerzien onder muzikanten op boekvoorstelling Jean Blaute

BV Aster Nzeyimana over zijn carrière als sportjournalist: “Ik kan me niet inbeelden dat ik geen sport meer zou doen”

Aster Nzeyimana (28) zal binnenkort naast Siska Schoeters (40) te zien zijn in het dansprogramma ‘The Greatest Dancer’. Dat deed vragen rijzen over wat zijn rol als presentator zou betekenen voor zijn carrière als sportjournalist. Op de rode loper van het filmfestival in Gent vertelt hij dat hij altijd voor sport wil blijven gaan. “Soms eens wat meer, soms eens wat minder. Ik ga vooral doen waar ik zin in heb.”

