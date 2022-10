IN BEELD. Vrouwelijk BV-land palmt Carré in voor modeshow Cilem Tunc

“Als ik een jurk voor een speciale gelegenheid nodig heb, zoals onlangs voor de rode loper op het filmfestival van Cannes, vraag ik dat aan Cilem. Zij kent mijn smaak volledig, ik vertrouw haar. En we go way back”, lacht Julie Vermeire (24) aan de zijde van haar vriend Laurins Dursin (27). “Vlak nadat ik ‘Dancing With The Stars’ won drie jaar geleden, droeg ik voor het eerst een ontwerp van haar en sindsdien ben ik fan. Zij kan zowel een kleed maken dat heel chique is, maar waar je ook gewoon mee op restaurant kan.”