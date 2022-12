IN BEELD. Véronique De Kock en Ruth Beeckmans smullen van ‘Charlie and the Chocolate Factory’

BVDe Antwerpse Stadsschouwburg is omgetoverd tot Willy Wonka’s wondere Chocoladefabriek voor Vlaamse versie van de familiemusical ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Met op het podim o.a. Thuis-acteur Yemi Oduwale en sopraan Astrid Stockman. Op première deze namiddag waren heel wat bekende gezichten van de partij voor een smakelijke voorstelling.

Roald Dahl’s ‘Charlie and the Chocolate Factory’ betovert de wereld al meer dan 50 jaar en werd in 2005 verfilmd met Johnny Depp in de rol van Willy Wonka. De muziek is een eerbetoon aan de film uit 1971 met liedjes waaronder ‘Candy Man’, ‘I’ve Got A Golden Ticket’, ‘Oompa Loompa Song’ en ‘Pure Imagination’. In het verhaal opent de wereldberoemde Willy Wonka de poorten van zijn mysterieuze fabriek, maar alleen voor enkele gelukkigen. De jonge Charlie Bucket en vier andere gouden ticketwinnaars gaan op een onvergetelijke reis in de wondere wereld van Willy Wonka’s chocoladefabriek. Een chocoladetuin, een leger van eekhoorns en de eigenaardige Oempa Loempa’s moet je zelf gezien hebben voordat je het gelooft.

Acteur Nordin De Moor vertolkt de rol van knotsgekke Willy Wonka. Klassiek pianiste en sopraan Astrid Stockman maakt haar debuut in de hoofdcast van een musical. Ze pakt de hoge noten pakken als Mrs Teavee, mama van Mike Teavee. “Het verhaal is alles wat je rond de kerstperiode nodig hebt: feelgood, humor, nostalgie,”, zegt ze. “De decors en kostuums spreken ook enorm tot de verbeelding.” Nog een onverwachte musicaldebutant is Yemi Oduwale. De sympathieke Thuis-acteur-acteur mag zich uitleven als de hebberige Mr Beauregarde. “Gelukkig moet ik niet te veel zingen, en dansen kan ik nog wel een beetje van Dancing with the Stars”, zegt Yemi. Hij krijgt als musicaldochter niemand minder dan Sali Haidara - aka Maria Hernandez in de populaire Ketnet-serie ‘#LikeMe’ - die gestalte zal geven aan Violet Beauregarde. Koen Van Impe kruipt dan weer in de huid van Grandpa Joe, de grootvader van Charlie Bucket.

‘Charlie and the Chocolate Factory’ speelt nog tot en met 8 januari in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Daarna verhuist de musical naar Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Tickets via deepbridge.be

“Als je mij in een chocoladefabriek steekt, dan zouden de kilo’s er nogal bijvliegen”, grapt Véronique De Kock aan de zijde van haar man Manuel en haar zoon Maximilien.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Een fel vermagerde Ruth Beeckmans verscheen met dochter Charlie-Sue op de paarse loper van ‘Charlie and the Chocolate Factory’. “Deze musical leunt heel dicht bij het originele verhaal en ik krijg er een warm gevoel van.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Mac, de jongste zoon van Evi Hanssen, speelt mee in deze musical. Hij is één van de Oempa Loempa’s. “Ik ben heel trots op hem”, zegt Evi die ook nog haar oudste zoon meenam naar de première.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik vind het leuk als een magische wereld gecreëerd wordt op de planken”, zegt Tinne Oltmans met naast zich vriendin Deny. De actrice en zangeres staat nog tot maart op de set van Lisa. “Het zal met pijn in het hart zijn, maar na 2,5 jaar is het ook wel mooi. Ik wil me nadien concentreren op mijn muziek.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Kim Van Oncen maakte er een fijne namiddag van met zoontje Jack. “Ik ben onder de indruk van de dansmoves van mijn collega Yemi Oduwale”, zegt de actrice.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik ben geen chocoladeliefhebber, maar hou wel van musicals”, aldus zangeres Noa Neal die verloofde Philippe meenam.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik hou enorm van de kinderlijke fantasie van schrijver Roald Dahl”, vertelt Greet Rouffaer aan de zijde van haar man Bart.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“We hebben de kindjes bij de oma gelaten zodat we eens volop van mekaar kunnen genieten”, aldus Stijn en Nuria van Blind Getrouwd. “Iets wat we in de toekomst meer gaan doen.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Caroline Maes zakte af naar Antwerpen met zoon Daan, vriend Kim en zijn dochter Robin.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Sjakie en de chocoladefabriek is het eerste boek dat ik gelezen heb als kind en het heeft een diepe indruk op mij nagelaten”, zegt Joe-dj Anke Buckinx aan de zijde van dochter Lou.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Dit verhaal is pure jeugdsentiment”, zegt Thuis-acteur Raf Jansen.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Thuis-actrice Ann Pira poseert met Veerle Eyckermans op de paarse loper.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Komiek Bert Gabriëls met partner Melissa en hun kinderen Elize en Maxim.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Leah Thys droeg voor het eerst weer hakken na haar heupoperatie van enkele maanden geleden. “Ik blijf voorzichtig en lange afstanden stappen zit er nog niet in”, zegt de Thuis actrice die kwam kijken met goede vriendin Kristien en kinderen Olivia en Anna.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Niels Albert was van de partij met echtgenote Valeska en hun dochtertje Alexine.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck