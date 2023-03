IN BEELD. Van jong talent met opvallende snor tot Vlaanderens populairste weerman: Frank Deboosere door de jaren heen

BV Rijzende ster Aimé Claeys uit ‘1985': “De makers moesten me tegenhou­den om niet té ver te gaan”

De goed onthaalde fictiereeks ‘1985', waarvan vanavond de laatste aflevering wordt uitgezonden, weet wekelijks meer dan een miljoen Vlamingen aan de buis te kluisteren. Daarin valt Aimé Claeys (27) op, de beloftevolle acteur die de rol van rijkswachter Franky speelt. Iets waar hij veel voor over had. Een uitgebreid interview over zijn achtergrond, de reactie op z’n rol en z’n dromen van het buitenland. “Die gewelddadige scène had een grote impact op alle acteurs.”