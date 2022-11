IN BEELD. ‘Thuis’ en ‘Familie’-acteurs verbroederen op spannende première 'Moord op de Oriënt Express’

Showbits “Flirten met de ex van een vriend? Dat moet kunnen.”: Cast 'Exen' speelt 'Never Have I Ever'

VTM pakt binnenkort uit met een nieuwe komische serie. ‘Exen’ gaat over het jonge, verloofde koppel Gilles en Yasmine. Ze zijn volop bezig met het plannen van hun trouw. Maar bij de voorbereidingen komen er stilaan meer en meer exen van Gilles op de proppen. Showbits was bij de opnames en speelde een potje ‘Never Have I Ever’ met hoofdacteurs Bart Hollanders en Serine Ayari. “Flirten met de ex van een vriend? Dat moet kunnen.”

8:00