IN BEELD. ‘Thuis’- en ‘Dertigers’-acteurs verbroederen op première theaterstuk ‘Assisen 5'

BVBekend Vlaanderen zakte zondagnamiddag af naar Theater Elckerlyc in Antwerpen voor de première van ‘Assisen 5 - De Pizzamoord’. In dit interactieve theaterstuk fungeert het aanwezige publiek als volksjury en moet het beslissen over de schuld of onschuld van de beklaagde.

Procureur Vandaele (Erik Goossens) en advocate Devos (Bieke Illegems) slijpen de messen en maken zich klaar voor een vijfde assisenzaak getiteld: ‘De Pizzamoord’. Op 18 juli 2020 wordt de flamboyante en beruchte radio-dj Vincent Boulanger, beter bekend als Vince Prince, vermoord teruggevonden. Toxicologisch onderzoek wijst uit dat hij om het leven werd gebracht door een vergiftigde pizza. Beklaagde Catherina Verhoeven, de zelfverklaarde buitenechtelijke dochter van Vince Prince, schreeuwt haar onschuld uit. Zij zocht enkel contact met het slachtoffer om hulp te vragen voor haar zieke moeder. En wat met de verongelijkte Waldemar De Cloet? Na het succes van Radio Nova heeft hij geen cent gezien, iets waar hij als medeoprichter zeker recht op had. Was dat reden genoeg om tot moord over te gaan? Kan advocate Devos de jury aan het twijfelen brengen en hen van nieuwe inzichten overtuigen of weet procureur Vandaele de beklaagde door onverwachte plotwendingen in de val te lokken? Uiteindelijk beslist de jury over het lot van Catherina Verhoeven en die jury…dat bent u.

Herbert Flack staat op de theaterplanken als slachtoffer in deze whodunit, terwijl Daphne Wellens op de beklaagdenbank zit. Andrea Croonenberghs en Ludo Hellinx - beiden ooit te zien in de legendarische reeks ‘Flikken’ - en Evelien Van Hamme (bekend van de VRT-reeks ‘Dertigers’) zijn getuigen van dienst en zorgen voor de nodige intriges en emoties. Frans Maas zet opnieuw de rol van voorzitter van het hof neer.

‘Assisen 5 - De Pizzamoord’ speelt nog tot en met 11 juni in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via backstage-producties.be.

Caroline Maes verscheen in Theater Elckerlyc met een gloednieuw kapsel. ‘Ik had zin om eens te veranderen”, vertelt de ‘Familie’-actrice aan de zijde van haar vriend Kim.

© Joel Hoylaerts / Photo News

“Voor een saté of friet speciaal uit de frituur zouden wij een moord begaan”, klinkt het bij ‘Dertigers’-acteurs Kristof Goffin en Yannick De Coster aan de zijde van hun collega Kim Van Oncen. Zij speelde vorig jaar mee in Assisen.

© Joel Hoylaerts / Photo News

‘Thuis’-actrice Marleen Merckx was helemaal klaar voor een spannende namiddag.

© Joel Hoylaerts / Photo News

“Als jonge acteur ben ik ooit eens voor de politierechtbank moeten verschijnen omdat ik een verkeersboete niet had betaald”, zegt ‘Thuis’-acteur Wim Stevens die zijn vrouw Lieve meenam. “En ik heb mezelf verdedigd, want ik had geen geld voor een advocaat. Met succes, want ik moest enkel de boete betalen en niet de extra gerechtskosten.”

© Joel Hoylaerts / Photo News

‘Thuis’-actrice Vanya Wellens was op stap met haar nicht Leny en achterneefje Mattis. Allemaal familie van Daphne Wellens, de beklaagde in dit stuk. “Ik denk wel dat ik een goede advocaat zou zijn”, aldus Vanya. “Streng, maar rechtvaardig.”

© Joel Hoylaerts / Photo News

“Meestal weet ik van in het begin wie het gedaan heeft”, verklapt ‘Dertigers’-actrice Ellen Verelst ons. Ze nam haar partner Tom mee.

© Joel Hoylaerts / Photo News

Mark Tijsmans kwam supporteren voor zijn ‘Flikken’-collega’s Ludo Hellinx en Andrea Croonenberghs.

© Joel Hoylaerts / Photo News

“Ik zal in eer en geweten oordelen over het lot van de beschuldigde”, aldus ‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe die vroeger al eens een advocaat speelde in ‘Beschuldigde, sta op’.

© Joel Hoylaerts / Photo News

En ook zijn tegenspeelster Annie Geeraerts was van de partij, met een goede vriendin.

© Joel Hoylaerts / Photo News

“Ik heb alle stukken van Assisen gezien en het zit telkens opnieuw supergoed in elkaar”, zegt cabaretière Els De Schepper die goede vriend Peter meenam.

© Joel Hoylaerts / Photo News

KIJK. Herbert Flack opnieuw op de planken in ‘Assisen 5 - De Pizzamoord’

