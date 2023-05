IN BEELD. Tanja Dexters hangt de aap uit op opening Sinksenfoor

BVHet grootste rondreizende pretpark van ons land is terug. Zaterdagnamiddag vond in Antwerpen de opening plaats van de legendarische Sinksenfoor met meer dan 150 attracties voor jong en oud, én een heleboel eetkraampjes en terrasjes. Heel wat BV’s kwamen deze sfeer opsnuiven, waaronder Tom Waes. Hij is dit jaar peter van de Sinksenfoor.

“Eigenlijk vind ik het straf dat ze me nog niet eerder hadden gevraagd, want ik ben een rasechte Antwerpenaar en draag de Sinksenfoor een enorm warm hart toe”, zegt Tom. “Als kind kwam ik hier al naartoe met mijn ouders. We woonden toen in Edegem en dat was dus een daguitstap. Op de paardenmolen zitten, smoutebollen eten, .....” Als puber kwam de acteur en presentator dan vooral met vrienden naar deze legendarische kermis. “Toen mocht het allemaal wat sensationeler en stoerder. En wanneer ik zelf kinderen kreeg, begon het weer bij kindermolen en eindigde het bij het schietkraam. Ik heb thuis nog foto’s liggen van mezelf met een geweer in mijn handen, terwijl de kinderen op de achtergrond staan toe te kijken. Pure nostalgie. Ik denk trouwens dat ik Milo en Isah binnenkort eens meepak voor een dagje dolle pret op de Sinksenfoor. En het is zo gezellig hier.” Mocht Tom niet aan het revalideren zijn gebroken ribben na een val met de fiets, dan vond je hem gegarandeerd terug in de Cakewalk met schuivende trappen en draaischijven én één van de vele sensationele attracties. “Ik ga mij dat echt niet riskeren, want ik zit met een plaat in mijn rechterschouder. Nochtans heb ik nergens schrik van, ik ben een echte durfal.”

Zwieren, gillen, lachen en smullen. Dat is kort samengevat waar de Sinksenfoor voor staat. Van de botsauto’s over schietkramen tot smoutebollen: voor elk wat wils op deze nostalgische kermis. De snelste attractie dit jaar is ‘V Maxx’. Twee gondels draaien aan 120 kilometer per uur, terwijl de benen in de lucht bengelen. Met zijn 60 meter is het ook het hoogste toestel van de Sinksenfoor. Ook de 40 meter hoge zweefmolen ‘Sky Glider’ en het 40 meter hoge reuzenraad zijn terug. Voor wie het liever wat rustiger heeft, is er de kleefwand ‘Modul Rotor’ en de grappige doorloopattractie Cakewalk.

De Sinksenfoor op Park Spoor Oost in Antwerpen is nog open tot en met zondag 2 juli.

“De Sinsksenfoor staat voor mij gelijk met vakantie en onnozel doen”, zegt Tanja Dexters. “En je komt wel altijd iemand tegen die je kent.”

“Voor mij geen te heftige attracties, want anders doe ik in mijn broek”, grapt Karen Damen.

“Ik schiet bijna altijd raak”, klinkt het bij Ian Thomas die volop aan zijn Nederlandstalige muziekcarrière werkt. “Al hou ik vooral van de adrenalinekicks op de kermis. Hoe wilder, hoe liever.” Ondertussen zit de zanger ook weer op zijn gewicht van 85 kilo nadat hij op een bepaald moment 104 kilo woog. “Dankzij gezond eten en veel bewegen voel ik me weer goed in mijn vel.”

‘Radio2'-stem Kim Van Oncen kwam een kijkje nemen met zoon Jack en dochtertje Stella. “Voor mij is de Sinksenfoor pure nostalgie. Maar met ouder worden heb ik wel minder durf.”

Yanni Bourguignon haalt zijn beste voetbalkunsten boven op de Sinksenfoor. “Mijn dochtertje Lyo is met haar vijf maanden nog wat te klein, maar als ze ouder is dan neem ik ze zeker mee en gaan we ons keihard amuseren”, aldus de ‘Familie’-acteur. Hij verklapte ook dat zijn personage Cedric een groot aandeel zal hebben in de seizoensfinale van de VTM-reeks. “Het belooft heel spannend te worden.”

Kelly Pfaff was op stap met dochter Shania. “Verschillende familieleden van ons baten hier attracties en eetkramen uit, dus dat is het ideale moment om hen nog eens te zien.”

“Normaal ben ik niet zot van zoet, maar deze smoutebollen zijn echt overheerlijk", vertelt Joyce De Troch.

“Elk weekend komen we naar de Sinksenfoor omdat er hier zo’n leuke sfeer hangt voor groot en klein”, zegt Lesley-Ann Poppe aan de zijde van haar man Kevin en hun kinderen Gabriël en Lily-Jane.

Miss België 2023 Emilie Vansteenkiste zit met haar hoofd tussen de ballonnen. “Ik voel me opnieuw een klein meisje.”

Katia Alens nam haar zoon Romeo mee. “Iedereen is altijd vrolijk op de Sinksenfoor.”

Zelfs Hans Otten zakte af naar Park Spoor Oost.

