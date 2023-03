IN BEELD. Tanja Dexters en Véronique De Kock hulden zich in maagdelijk wit voor The White Dinner

BV Ziekte veranderde het leven van zangeres Mieke drastisch: “Ik moet aanvaarden dat mijn man en ik niet alles meer kunnen doen”

De dood van haar ontdekker Pierre Kartner - aka Vader Abraham, die in november overleed - is de zoveelste klap op rij voor zangeres Mieke (65). Zo moest ze jaren geleden plots afscheid nemen van haar eerste man, en kroop haar huidige partner Marc door het oog van de naald na een covid-besmetting. “Ik ben zo bang dat er een dag komt dat ik niet meer voor hem kan zorgen”, mijmert de zangeres in Dag Allemaal. Een gesprek over haar band met Pierre, de zorgen om Marc en het zware auto-ongeval dat ze wonder boven wonder overleefde. “Er is iemand die me de hand boven m’n hoofd houdt.”