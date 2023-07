IN BEELD. Première ‘Aangespoeld’: Kim Van Oncen blikt terug op trouwfeest Thibaut Courtois en Gunther Levi verklapt acteerplannen

BVBekend Vlaanderen ‘strandde’ donderdagavond in Theater Elckerlyc voor de première van ‘Aangespoeld’, een komisch theaterstuk met in de hoofdrol o.a. Sven De Ridder, Peter Thyssen en Juan Gerlo. Op de rode loper hielden ze het nog droog, maar in de zaal rolden de tranen van het lachen over hun wangen.

Vijf schipbreukelingen spoelen compleet uitgeput aan op een onbewoond eiland ergens in the middle of nowhere. Geraken ze hier ooit nog weg of zullen ze de rest van hun dagen samen moeten doorbrengen, vergeten door de rest van de wereld? Dan ontdekken ze dat er toch nog iemand op hun eiland woont: Robby, een verwilderde zonderling die allesbehalve blij is met zijn nieuwe buren. Op het podium staan Sven De Ridder, Peter Thyssen, Nele Goossens, Jasmine Jasper, Juan Gerlo en Brik Van Dyck.

‘Aangespoeld’ speelt nog tot en met 20 augustus in Theater Elckerlyc in Antwerpen en toert dit najaar door Vlaanderen. Tickets via svenderiddercompany.be.

“Mocht ik ooit op een onbewoond eiland stranden, dan het liefst met mijn gezin, vrienden en familie”, zegt Kim Van Oncen die haar partner Niels meenam. Binnenkort presenteert ze samen met Peter Van de Veire opnieuw de ochtendshow op Radio2. De heisa van de voorbije tijd over de ‘slechte’ cijfers laat Kim aan zich voorbijgaan. Daarnaast blikt ze nog even terug op het trouwfeest van Thibaut Courtois en Mishel waar zij en Niels als vrienden van de doelman op aanwezig waren. “Het was superleuk. We hebben geen honger en dorst geleden. En goed gedanst.”

Volledig scherm Kim Van Oncen en Niels © ID/ Johannes Vande Voorde

Peter Van Asbroeck kwam kijken met zijn vriendin Gwen. De acteur staat binnenkort nog eens op een tv-set, want hij heeft een gastrolletje beet in de VTM-telenovelle rond CAMILLE.

Volledig scherm Peter van Asbroeck en vriendin Gwen © ID/ Johannes Vande Voorde

“Begin volgend jaar sta ik opnieuw op de planken, maar ik mag er nog niets over verklappen”, aldus Gunther Levi met naast zich echtgenote Charlotte. “Ik kijk er enorm naar uit. De laatste keer was twee jaar geleden, maar acteren verleer je niet.”

Volledig scherm Gunther Levi en vrouw Charlotte © ID/ Johannes Vande Voorde

Ook Romeo-zanger Davy Gilles zakte af naar Theater Elckerlyc. “Ik zou graag aanspoelen aan onze Vlaamse kust, want daar zijn veel mooie plekjes.”

Volledig scherm Davy Gilles © ID/ Johannes Vande Voorde

“Als mijn vriend Kim erbij is, dan overleef ik het wel op een onbewoond eiland”, grapt Caroline Maes die op straat nog vaak wordt aangesproken over de spannende seizoensfinale van Familie. “Iedereen wil weten wat er met Mieke is gebeurd, maar ik verklap niets. Zelfs mijn mama weet het niet.”

Volledig scherm Caroline Maes © ID/ Johannes Vande Voorde

Klaasje Meijer kwam kijken met Giel, een Belgische vriend die ze leerde kennen in Los Angeles waar ze een acteeropleiding volgde. “Voor volgend jaar zijn er theaterplannen in Nederland en België.”

Volledig scherm Klaasje Meijer en kameraad Giel © ID/ Johannes Vande Voorde

“Als er gelachen wordt, dan zijn we er graag bij’, verklapt Hugo Sigal ons.

Volledig scherm Hugo Sigal © ID/ Johannes Vande Voorde

“Ik ben fan van het Antwerps theater”, klinkt het uit de mond van Dorien Reynaert aan de zijde van haar man Robin. “Verstand op nul en alles loslaten.”

Volledig scherm Dorien Reynaert en man Robin © ID/ Johannes Vande Voorde

Actrice Marilou Mermans staat dezer dagen zelf op de planken in het stuk ‘Minerva Veur Altijd’, maar vanavond moest ze niet spelen en dan komt ze graag kijken naar haar collega’s met een goede vriendin.

Volledig scherm Marilou Mermans © ID/ Johannes Vande Voorde

Acteur Stefan Perceval poseert op de rode loper aan de zijde van zijn Marit.

Volledig scherm Stefan Perceval © ID/ Johannes Vande Voorde

“Ik zou enorm genieten van de stilte op een onbewoond eiland”, zegt Danni Heylen die haar partner Frank meenam. Binnenkort zit de actrice samen met de rest van de cast van F.C. De Kampioenen in James De Musical. “Ik ben heel benieuwd. Een eerbetoon aan Johny Voners mag uiteraard niet ontbreken, maar het moet niet te droevig worden. De reden waarom we trouwens met heel de groep ‘ja’ hebben gezegd op James De Musical is om nog eens allemaal samen te zijn. Dat is veel te lang geleden.”

Volledig scherm Danni Heylen © ID/ Johannes Vande Voorde

Peter Van de Velde en zijn vriendin Debbie kijken uit naar deze nieuwste productie van De Sven De Ridder Company.

Volledig scherm Peter Van De Velde en vriendin Debbie © ID/ Johannes Vande Voorde

De Buurtpolitie-actrice Lisa Gerlo kwam, samen met partner Tim, supporteren voor haar broer Juan.

Volledig scherm Lisa Gerlo en lief Tim © ID/ Johannes Vande Voorde

“Het is al heel lang geleden dat ik nog naar het theater ben geweest, maar ik ben fan van Sven De Ridder”, zegt Freddy De Kerpel die op stap was met dochter Christina. Nog steeds is de ex-bokser aan het sporten om in shape te blijven.

Volledig scherm Freddy De Kerpel en dochter Christina © ID/ Johannes Vande Voorde

Ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker houdt niet alleen van voetbal, maar ook van een avondje theater met zijn vrouw.

Volledig scherm François De Keersmaecker en vrouw © ID/ Johannes Vande Voorde

