IN BEELD. Oerverzamelaar Jacques Vermeire gidst ons door zijn meest opmerkelijke stukken: “Mijn atlassen zijn 500 jaar oud”

In 'Eenmaal andermaal' zoekt hij vanaf vanavond opnieuw naar de beste koopjes op lokale rommelmarkten. En Jacques Vermeire (71) weet wat een koopje is. In zijn villa in Keerbergen loodst hij ons door enkele opmerkelijke stukken uit zijn antiek- en curiositeitenverzameling. Van wetboeken van Napoleon, over eeuwenoude atlassen, souvenirs van Hollywoodsterren en het allereerste colablikje. "Ik was heel trots doen Julie het gezicht werd van Coca-Cola, het maakt de cirkel rond."

Coca-Cola door de eeuwen heen: “Gedronken door artiesten die er lucide van werden”

Volledig scherm “Toen Julie onlangs gezicht werd van het merk, was ik ontzettend trots. Het is zo symbolisch, het maakt het hele verhaal rond.”

Op een buffetkast naast de eettafel valt het meteen op. Een hele rij colaflesjes, bedrukt in alle talen en geblazen in allerlei vormen. “Ik heb iets met Coca-Cola”, zegt Vermeire. “Het merk is leuk, speels en doet me denken aan mijn jeugd. Deze hier (neemt een doorzichtig apothekerflesje vast) is het allereerste flesje, dat moet van de jaren 1860 zijn. Toen zat er nog cocaïne in hé, dat heeft tot 1903 geduurd. “

Volledig scherm Apothekerflesjes waarin cola zat als geneesmiddel. De fles met stop is de ‘Vin Mariani’, het matte flesje daarnaast, het allereerste flesje cola.

“En deze (wijst naar een soort donkerkleurige fles wijn) is een fles ‘Vin Mariani’, een mix van wijn en coca-mengsel van waaruit het idee voor cola is ontstaan. Het werd aangeprezen door de paus en gedronken door artiesten die er lucide van werden om zich zo te verliezen in hun werk. Fantastisch toch? Maar ik heb ook het allereerste Coca-colablikje. Uit 1961 is dat.” En het staat niet toevallig naast een Cola Light-blikje van nu. “Dit een blikje Coca-Cola van toen Julie enkele maanden geleden een van de gezichten werd van het merk. Natuurlijk ben ik daar trots op. Het is zo symbolisch, het maakt de cirkel rond.”

Buste van Napoleon en eeuwenoude atlassen: “Napoleon was zeer gestructureerd, net als ik”

Volledig scherm “Deze atlas is er een uit de zestiende eeuw.”

De woonkamer van Jacques is een bibliotheek, het ene boek nog ouder dan het andere. Maar tussen salon en eettafel ligt een stapel flinke exemplaren die op geen enkel boekenrek past. “Toen ik die grote kocht, heb ik nadien een maand met mijn rug gesukkeld omdat ik er te veel mee gesleurd had”, lacht Jacques. “Het zijn atlassen. Ik blader er graag in, want ik heb iets met landkaarten, ze zijn zo mooi om naar te kijken.” (haalt een kleiner exemplaar van de stapel). “Deze is een hele oude, uit de zestiende eeuw, zo’n 500 jaar oud dus, een atlas minor van Ortelius.” Jacques zet zich even neer om erdoor te bladeren, leunend tegen een opvallende buste. “Van Napoleon, die weegt 85 kilogram”, stipt hij aan. “Ik heb ook enkele ‘Codes Napoleon’ - de wetgeving van Napoleon - in verschillende talen. Hij was klein van gestalte, maar een groot man. Hij zorgde voor onder meer voor straatnamen en achternamen in onze contreien. Zeer gestructureerd ook, net als ik.”

Gouden schoen: “Een knipoog naar zijn mijn tijd als schoenverkoper”

Volledig scherm “Deze gouden schoen is de blauwdruk die ze gebruiken om de ieder jaar een gouden schoen op maat te maken”

Tussen de boeken met kleurrijke kaften staat nog iets te blinken. Op de bovenste plank staat zowaar een Gouden Schoen. “De blauwdruk die ze gebruiken om ieder jaar een gouden schoen op maat te maken”, vertelt Jacques. “Een leuk hebbeding, terwijl ik zelf allesbehalve een goeie voetballer was. Maar ik ben ooit begonnen als schoenverkoper - een job die ik nog een hele tijd heb uitgevoerd nadat ik doorgebroken was - en deze heb ik gekregen toen ik daar stopte. Ik vond het wel een leuke knipoog.” Op het schap eronder staat nog een blinkend beeld. “Maar die Oscar is niet echt hoor, al lijkt het er wel op he?”

Briefwisseling met Amerikaanse presidenten: “Oude Hollywoodsterren spreken me aan”

Volledig scherm Jacques Vermeire bladert door correspondenties van oude Hollywoodsterren. In de achtergrond een trofee Zsa Zsa Gábor. “Ze was een prachtige vrouw.”

Wel een echte trofee is die van ‘Hollywoods Most Glamorous Actress’ uitgereikt op 25 juli 1966 aan Zsa Zsa Gábor. De Hongaars-Amerikaanse actrice stond bekender omwille van haar negen huwelijken en haar voorliefde voor dure juwelen dan om haar acteerprestaties. Anders had de prijs er allicht eentje geweest voor ‘best actress’ en niet ‘most glamorous actress’. “Oude Hollywoodsterren spreken me aan, ik weet niet goed waarom”, zegt Jacques. “Zsa Zsa Gábor was een prachtige vrouw die er ook correspondenties met verschillende Amerikaanse presidenten op nahield. Nixon, Jonhson, noem maar op. Die originele briefwisselingen heb ik trouwens ook. (Haalt boek boven). Toch fijn om door te bladeren?”

Kaviaar in de Concorde: “Exclusiever wordt het niet”

Volledig scherm In de inkomhal hangen gehandtekende foto’s van Steven Spielberg, Brigitte Bardot, Marlène Dietrich, James Stewart en Bette Davis.

Die liefde voor Hollywood is ook meteen te zien bij het betreden van Jacques’ villa. In de inkomhal hangen gehandtekende foto’s van Steven Spielberg, Brigitte Bardot, Marlène Dietrich, James Stewart en Bette Davis. Maar onder die goudkleurige frames ook een opvallend plaatsje voor wat souvenirs van de Concorde, het supersonisch vliegtuig dat tussen 1969 en 2003 in 3,5 uur van Parijs naar New York vloog. “Ik heb die ooit genomen en ik heb de badge, een pen en de menukaart bijhouden. Een ongelooflijke ervaring”, zegt Jacques over de transfer die toen zo’n 12.000 euro kostte. “Ik vloog toen met Eva (zijn ex-vrouw Eva Pauwels, red.) voor een last minute vakantie naar de States. We werden met een limousine tot aan het vliegtuig gebracht. En dan eenmaal binnen was het een en al luxe. Grote leren zetels, kaviaar, een wijnkaart om u tegen te zeggen. En de snelheid waarmee je in New York stond... Ik had mijn mond afgeveegd na de zevengangen maaltijd en we waren al geland. Een mooie herinnering, exclusiever wordt het niet.”

Volledig scherm Het menu van Jacques’ vlucht met de Concorde.

Volledig scherm Foto met handtekening van Brigitte Bardot.

