IN BEELD. Nieuwe haarcoupe voor Ann Van den Broeck en bijna 99-jarige Alice Toen op seizoensvoorstelling ‘Fakkeltheater’

BV Chayenne Van Aarle laat borsten vergroten: “Ik voelde me een Miss België met mandarij­nen­borst­jes’

“Ik keek in de spiegel en zag een mooie, fiere vrouw met twee lege theezakjes.” Ze praat vrijuit. Vanuit een chirurgische kliniek in Istanbul. Chayenne Van Aarle (23) werd vorig jaar verkozen tot Miss België, maar net onder dat lint sluimerde onzekerheid. Daarom onderging ze een borstvergroting. Hoe ze revalideert, waarom ze net nu voor de ingreep kiest en hoeveel het haar kost, vertelt ze exclusief in dit gesprek. “Ik voel me nu twintig keer vrouwelijker.”