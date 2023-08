IN BEELD. MNM-dj's vieren einde zomervakantie in Disneyland Paris

BV “Het enige wat ik ooit als traumatise­rend heb ervaren, zijn mijn relaties”: Helmut Lotti over z'n donkere kantje

Helmut Lotti (53) heeft het druk. Later deze week brengt hij een nieuwe plaat uit, vanavond staat hij in het Openluchttheater Rivierenhof. Niet in pitteleer, wél in leren broek. De zanger - voor de gelegenheid omgedoopt tot Hellmut Lotti - neemt z’n metal-act bijzonder serieus. “Voor de lol ga ik niet optreden op een festival als Graspop, hé”, klinkt het in ‘Story’. Een gesprek over z’n nieuwe act, de inspiratie die hij haalt uit vorige relaties en z’n eigen duistere kantje. “Mijn dochter liet het nummer over m’n exen horen aan haar moeder. Ze kon er nog wel mee lachen.”