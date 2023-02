IN BEELD. Mannelijke BV’s wagen zich bloter en bloter: decolletés zijn in de mode

BV “Ik heb een paar weken met concrete plannen rondgelo­pen”: Guy Swinnen openhartig over diepe depressie

“Ik moest helemaal terug opnieuw beginnen.” Guy Swinnen (62) was jarenlang frontman van de Belgische rockgroep The Scabs. Maar toen de band in 1997 uit elkaar ging als het gevolg muzikale verschillen, drugsproblematiek en de druk van een nieuwe generatie, verdween de grond onder Guys voeten. In ‘De laatste 100 dagen' vertelt hij aan Luk Alloo over die donkere periode: “Ik heb in die periode zeer onverantwoorde dingen gedaan. En mijn kinderen wisten van niets.”

1 februari