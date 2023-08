IN BEELD. Jonatan Medart en Vanya Wellens zwieren in het rond bij opening nieuwe Walibi-attractie

BV “Toegeven dat ik op mannen val, was een bevrijding”: BV’s getuigen over hun geaardheid

In ons land wordt deze week de ‘Antwerp Pride' gevierd. Van 9 tot en met 13 augustus wil de organisatie van heel Antwerpen een ‘brave space’ maken, waar de LGBTQIA+ gemeenschap zichzelf kan zijn. Dat het evenement nog steeds nodig is, vertellen enkele BV’s in ‘TV Familie’. “Nog te vaak lees je ook over gaybashing. Soms lijken we terug in de middeleeuwen te zijn beland.”