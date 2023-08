IN BEELD. Johan Heldenbergh en Johannes Wirix-Speetjens schitteren op het Filmfestival van Venetië

BV “Mijn centen gingen naar wodka’s appelsap”: Radio 2-presenta­tri­ce Kim Van Oncen was jobstudent in supermarkt van ouders

Op 1 september neemt Kim Van Oncen opnieuw plaats achter de radiomicrofoon om samen met Peter Van de Veire de ochtendshow op Radio2 te presenteren, maar daarnaast runt ze ook samen met haar broer de Delhaize-winkel in Putte-Kapellen waar ze ooit begonnen is als jobstudent. “Mijn papa was niet alleen een strenge vader, maar ook een strenge baas. Ik moest het goede voorbeeld geven”, klinkt het in Story.