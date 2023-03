IN BEELD. “Ik voel me meer dan ooit verbonden met paarden”: Martine Jonckheere en andere BV’s bewonderen ‘Cavalluna’

BVZaterdagnamiddag vond in het Antwerpse Sportpaleis de première plaats van ‘Secret of Eternity’, het gloednieuwe paardenspektakel van Cavalluna met prachtige viervoeters en acrobatische paardrijkunst. Maar voor de show van start ging, kregen enkele bekende paardenliefhebbers een exclusieve rondleiding in de stallen.

‘Cavalluna – Secret of Eternity’ vertelt een spannend verhaal met vele facetten: Mamey, de mooie dochter van een mysterieuze inheemse stam, trekt er op uit in Centraal-Amerika om de steen der eeuwigheid terug te brengen naar het volk op zijn plaats van oorsprong. Op haar reis ontmoet ze de boerenzoon Joaquim die nog niet weet dat hij op dezelfde missie is. Het duo stort zich daardoor op de ruggen van hun paarden in een spannend avontuur. Zullen zij erin slagen het geheim van de eeuwigheid te onthullen?

Het publiek beleeft de spectaculaire paardrijkunst tegen het decor van prachtige panorama’s, kleurrijke dorpen, romantische stranden, tropische bossen, indrukwekkende tempels en mythische culturen. Omgeven door een betoverend en uniek klank- en lichtspektakel. Maar de echte sterren zijn natuurlijk de paarden. Deze sterren op vier benen zorgen met hun elegantie en hun gratie voor onvergetelijke belevenissen.

‘Cavalluna - Secret of Eternity’ is nog op zondag 26 maart om 15 uur te zien in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets en info vind je via teleticketservice.com.

Tussen Het Schlagerfestival door vond Gunther Levi toch nog de tijd om samen met zijn vrouw Charlotte, die nu volledig hersteld is de na val van haar paard in november, dochter Bo en diens vriendinnetje Cecile naar Cavalluna te gaan. “Bo is bezeten door paarden en af en toe rijden we samen”, zegt de zanger. Een jaar geleden verdween zijn personage Peter uit ‘Familie’ en nog dagelijks wordt hij erover aangesproken. “De mensen vragen me wanneer ik terug in de reeks kom, maar ik ben dood hé. Ja, dat etiket van Peter zal - zeker door de heruitzendingen - nog lang op mijn voorhoofd plakken, maar ik vind dat niet erg. En volgend jaar ga ik opnieuw acteren, maar nu is het te druk met De Romeo’s en mijn solo-optredens.”

Gunther Levi met zijn partner Charlotte, hun dochter Bo en haar vriendinnetje Cecile. © Kristof Ghyselinck

“Vroeger heb ik veel paardgereden, maar nu mag dat niet meer van de bazen van ‘Familie’ omdat het risico op een val te groot is”, vertelt actrice Caroline Maes met naast zich haar vriend Kim. “Maar het kriebelt soms wel. Het geeft je zo’n gevoel van vrijheid.”

Caroline Maes en partner Kim. © Kristof Ghyselinck

“Onze dochter Lily-Jane is zot van paardjes, maar met haar twee jaar is ze nog wat te klein voor zo’n show en dus maken mijn man Kevin en ik er een romantisch uitje van”, aldus Lesley-Ann Poppe die niet meteen een paard in haar tuin zal zetten. “We wonen in hartje Antwerpen.”

Lesley-Ann Poppe en Kevin. © Kristof Ghyselinck

Luk Alloo vierde zijn 60ste verjaardag op de première van Cavalluna. De televisiemaker nam zijn vrouw Sandy mee.

Luk Alloo en Sandy. © Kristof Ghyselinck

“Cavalluna staat garant voor een prachtige show die me zelfs weet te ontroeren”, aldus Peter Van Laet die op stap was met dochter Michèle en diens vriendinnetje Paulien. “Het is pure kunst.” Op 21 april brengt de zanger een nieuw album uit. “Het belooft een heel autobiografische plaat te worden waarin ik terugblik op de ups and downs uit mijn leven.”

Peter Van Laet met zijn dochter Michele en haar vriendin Paulien. © Kristof Ghyselinck

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik allergisch ben voor paarden, dus ik ga wijselijk niet in de stallen”, vertelt ‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale aan de zijde van zijn goede vriend Gijs. “Maar ik hou van spektakel en dit is toch wel de Cirque du Soleil met paarden.”

Yemi en Gijs. © Kristof Ghyselinck

“Ik heb nog maar één keer op een paard gezeten, maar ik was toen nog heel klein”, verklapt voormalig ‘Dertigers’-acteur Yannick De Coster aan de zijde van petekindje Maïté. “Maar wat deze ruiters kunnen is supergraaf.”

Yannick De Coster en zijn petekindje Maïté. © Kristof Ghyselinck

“Ik voel me meer dan ooit verbonden met paarden”, zegt Martine Jonckheere die momenteel strijdt tegen borstkanker. “Die geven me rust, maar ik haal er ook veel kracht uit. En ik kan makkelijk mijn emoties kwijt bij een paard.” De actrice, die kwam kijken met manlief Filip, staat dit najaar opnieuw op de planken. Ze speelt de vrouw van Koen Crucke in een komisch stuk van Het Farcetheater. “Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Martine Jockheere en partner Filip. © Kristof Ghyselinck

Sara Vermassen, de verloofde van Kobe Ilsen, zakte af naar het Sportpaleis met een nichtje. Kobe bleef thuis om voor hun zoontje Magnus te zorgen.

Sara Vermassen en haar nichtje. © Kristof Ghyselinck

“Vol bewondering sta ik te kijken naar die acrobatische kunstjes”, zegt ‘Radio2'-stem Kim Debrie die kwam kijken met partner Bart en dochter Noa.

Kim Debrie en partner Bart en dochter Noa. © Kristof Ghyselinck

“Ik zou nooit durven wat zij doen”, aldus Lien Van de Kelder aan de zijde van haar zoon Victor.

Lien Van de Kelder en zoon Victor (en vriendjes Ines en Liselot). © Kristof Ghyselinck

