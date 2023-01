IN BEELD. Gewaagde outfit voor Pommelien Thijs en originele jurk voor CAMILLE op Het Gala van de Gouden K's

BVHet Gala van de Gouden K’s is aan zijn tiende editie toe en dat viert de awardshow van Ketnet dit jaar in een uitverkocht Paleis 12 in Brussel voor duizenden Ketnetters en hun (groot)ouders. In de zaal zitten ook heel wat bekende gezichten. Maar voor ze van de show konden genieten, kwamen ze eerst even pronken op de blauwe loper.