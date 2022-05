IN BEELD. Feest van drie dagen, steak van Salt Bae en zelfs Lil' Kleine: huwelijk van Carré-eigenaar Vincent Von Trier is society-event van het jaar

Als de uitbater van de Carré trouwt, dan hoort daar natuurlijk een straf feestje bij. Ook op de vooravond van het huwelijk werd er al volop gefeest. Het huwelijk zelf vond plaats in de Handelsbeurs van Antwerpen, die voor de gelegenheid zeer mooi versierd was met witte bloemen. Cilem zag eruit als een plaatje, in haar lange witte jurk. Heel anders dat het korte kleedje waarin ze eerder dit jaar het jawoord gaf in het gemeentehuis. Bovendien veranderde ze voor de afterparty nog eens van outfit: ze ruilde haar brede jurk in voor een soepeler model met veel meer glitter, om de avond weg te dansen.

Bekend Vlaanderen was erbij en zag dat het goed was. Gene Thomas kwam het nummer van de openingsdans live zingen, en ook Aster Nzeyimana en Lize Feryn brachten hun versie van ‘City Of Stars’. Een liedje dat ze eerder al zongen tijdens ‘The Masked Singer’. Zelfs de Nederlandse rapper Lil Kleine tekende present om de gasten te entertainen met zijn hits. Daarnaast waren onder anderen ook Matteo Simoni, Anouk Matton, Olivia Trappeniers, Jelle Van Damme aanwezig. Zelfs Jaimie Vaes was te zien op foto’s van de pre-party. Dat is opvallend, gezien haar ex, Lil Kleine, haar mishandeld zou hebben. Het is niet bekend of de twee tegelijkertijd op het feest waren.