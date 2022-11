IN BEELD. Eurosong-kandidaten Kato Callebaut en Tom Dice op première 'Black Panther: Wakanda Forever': "Het wordt geen dancenummer”

Het is al een hectische dag geweest voor Kato en Tom. Deze ochtend raakte bekend dat het zangduo hun kans waagt om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. “We zijn bedolven onder de positieve reacties van de mensen”, klinkt het. “Iedereen gunt het ons enorm. Zelf is het moeilijk om onze kansen in te schatten, want we hebben de nummers van de zes andere artiesten nog niet gehoord. We hopen dat de beste song mag gaan en dat het publiek ook zo zal stemmen. Met onze twee nummers zijn we heel blij. Helaas kunnen we daar niets over vertellen, maar het ligt wel in de lijn van The Starlings. Het wordt dus geen dancenummer.”

In 2010 nam Tom al deel aan het Eurovisiesongfestival en werd hij zesde met ‘Me & My Guitar’. “Als we mogen gaan, dan wil ik het beter doen dan twaalf jaar geleden”, zegt Tom. “Ons voordeel is wel dat we de ervaring en kennis van een deelname aan het Songfestival in ons team hebben. Of mijn gitaar er opnieuw bij zal zijn? Dat is een verrassing, we moeten onze act nog maken.” Maar eerst even ontspannen met de filmpremière van ‘Black Panther: Wakanda Forever’ dus. “We zijn grote Marvel-fans en dan vooral van Wakanda. Het is een aparte wereld en visueel heel mooi gemaakt.”

Darmkanker

In Marvel Studios’ ‘Black Panther: Wakanda Forever’ vechten koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku, Okoye en de Dora Milaje, om hun natie te beschermen tegen de tussenkomst van wereldmachten in de nasleep van de dood van koning T’Challa. Terwijl het volk van Wakanda probeert hun volgende hoofdstuk te aanvaarden, moeten de helden zich verenigen met de hulp van War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) en Everett Ross (Martin Freeman) en een nieuw pad uitstippelen voor het koninkrijk Wakanda.

De Amerikaanse acteur Chadwick Boseman raakte wereldberoemd door zijn rol als Black Panther, maar overleed helaas in 2020 aan de gevolgen van darmkanker. Het vervolg op deze kaskraker is dus zonder hem, al wordt zijn rol niet ingevuld door een andere acteur. Het alter ego van Black Panther, T’Challa, is in het verhaal namelijk eveneens overleden. De film is dus ook een eerbetoon aan Chadwick.

‘Black Panther: Wakanda Forever’ speelt vanaf woensdag 9 november in de bioscoop.

Big Brother-kandidate Zoey Hasselbank was de dj van de avond op de première van ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

‘Familie’-acteur Amine Boujouh kwam kijken met beste vriendin Margaux. “Chadwick Boseman, die Black Panther vertolkte, was mijn favoriete acteur. Dankzij hem ben ik ook beginnen acteren. Jammer dat hij er niet meer is.”

“Leuk dat een zwarte vrouw aan de macht is in ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Dat is in Afrika is niet altijd het geval”, zegt Thuis-acteur Yemi Oduwale.

“’Black Panther’ uit 2018 is voor mij de beste Marvel-film, dus mijn verwachtingen waren hooggespannen en zijn volledig ingelost”, vertelt Kenji, de zoon van Kelly Pfaff en Sam Gooris.

“Het is goed dat de black community dankzij deze film zich ook kan herkennen in superhelden”, zegt ‘Dancing With The Stars’-jurylid Joffrey Anane.

“De zwarte cultuur is heel mooi geïntegreerd in deze superheldenfilm”, vertelt acteur Juan Gerlo.

“Wat een beklijvend verhaal met prachtige kostuums en muziek”, vertelt Miss België 2018 Angeline Flor Pua aan de zijde van haar vriend Vince. “Ja, Marvel stelt nooit teleur.”

De Belgische schrijfster met Rwandese roots, Dalilla Hermans, was aanwezig in Brussel met een vriendin.

TikTok-fenomeen Steffi Mercie wilde deze première niet missen. “Superhelden blijven tot de verbeelding spreken.”

Bekijk ook de trailer van ‘Black Panther: Wakanda’:

