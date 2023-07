IN BEELD. Drie Miss Belgiës op een rij op de première van nieuwe Cirque du Soleil-voorstelling

BVHet wereldberoemde Cirque du Soleil heeft na zes jaar weer haar grote tent opgeslagen in ons land. Donderdagavond vond in Knokke-Heist de première plaats van Kurios, hun indrukwekkend steampunkspektakel vol acrobatie, muziek en humor. En die veelbelovende mix lokte heel wat bekend volk naar de rode loper waar ze - voor alle veiligheid - geen halsbrekende toeren uithaalden, maar zich wel van hun mooiste kant lieten zien.

Kurios speelt zich af in een alternatief maar vertrouwd verleden, in het mechanische lab van een Vorser die ervan overtuigd is dat er een verborgen, onzichtbare wereld bestaat - een plaats waar de gekste ideeën en de grootste dromen wachten. Zodra de Vorser erin slaagt de deur naar deze wereld van wonderen te openen, komt de tijd volledig tot stilstand en valt een opgewekte cast van buitenaardse personages zijn curiosakast binnen, waardoor zijn geïmproviseerde creaties één voor één tot leven komen. Terwijl het zichtbare onzichtbaar wordt en de perspectieven veranderen, barst Kurios uit in een feest van kracht en verbeelding.

De voorstelling is een duizelingwekkende ontsnapping aan de werkelijkheid. Kurios is een verbluffend spektakel, dat een feestelijk, op steampunk geïnspireerd universum onthult en waar het onverwachte achter elke hoek schuilt. Toeschouwers kunnen zich verwachten aan een mix van halsbrekende acrobatie met een verfrissend vleugje poëzie, schitterende muziek én de nodige humor. Sinds de wereldpremière in 2014 in Montréal werd Kurios al meer dan 2.000 keer opgevoerd in 30 steden. Meer dan 4,5 miljoen toeschouwers bewonderden het spektakel. Aan de productie nemen 50 acrobaten, acteurs, muzikanten en zangers uit 17 landen deel.

Kurios van Cirque du Soleil speelt nog tot 27 augustus in Knokke-Heist. Vanaf 7 september is de tentshow te zien in Brussel - cirquedusoleil.com.

Wendy Van Wanten poseert met dochter Estelle en zoon Clément. En over die laatste heeft ze heugelijk nieuws te melden: hij heeft een lief. “Sinds vier maanden is hij samen met een meisje uit Venezuela. Ze hebben al vier jaar online contact, maar nu is ze naar hier verhuisd en volgende week gaan ze samenwonen. Het is vertederend mooi om te zien hoe ze verliefd zijn. Het is ook toffe en ze kan lekker koken.”

Een zeldzaam kiekje: Urbanus met vrouwlief Nadine en hun twee dochters Liesa en Marieke.

En ook Alex Callier van Hooverphonic zie je zelden tot nooit met zijn vrouw Griet.

Marthe en Julia van K3 kwamen kijken zonder Hanne. “Die wilde graag bij haar kindje zijn”, zeggen ze. Ook hun respectievelijke partners Sinerjey en Ben waren erbij, maar die lieten de rode loper links liggen.

Voor Lotte Vanwezemael en haar lief Max is het hun eerste rode loper samen. “We hebben ook al geposeerd bij de Kastaars, maar dat was een gele loper”, grappen ze.

Radio2-stem Peter Van de Veire maakte er een gezinsuitje van met echtgenote Ilse en hun zoontje Lex.

En ook zijn dochter Jitske Van de Veire was erbij. Zij poseert aan de zijde van haar verloofde Dym.

Marc Coucke zakte af naar Knokke met zijn echtgenote Nathalie.

“Ik haal enkel in de slaapkamer acrobatische toeren uit”, grapt Lesley-Ann Poppe aan de zijde van haar man Kevin.

Dankzij ‘Blind Getrouwd’ werden Jana en Dziubi goede vrienden en dus woonden ze samen de première van Kurios bij. Zij is heel gelukkig met haar nieuwe partner, hij is nog vrijgezel na de breuk met Brecht. “Mijn hoofd staat niet naar daten.”

Winnie en Jonah, die in 2020 elkaar hun jawoord gaven in ‘Blind Getrouwd’, maakten er een datenight van zonder hun dochtertje Lily.

Lize Feryn verkiest de première van Cirque du Soleil boven het debuut van haar haar partner Aster Nzeyimana als voetbalcommentator bij VTM. “Ik zal het wel uitgesteld kijken”, knipoogt de actrice aan de zijde van haar nonkel en nichtje.

“Ik hoop heel veel mooie en lenige lichamen te zien”, zegt Charlotte Timmers die op stap was met mama Annemie.

“De zwangerschap verloopt nog steeds naar wens", klinkt het uit de mond van Tom en Kato van The Starlings.

Drie Miss Belgiës op een rij: Annelies Törös (2015), Chayenne Van Aarle (2022) en Emilie Vansteenkiste (2023). Annelies werkt in de PR, Chayenne - die nog steeds single is en nog steeds last heeft van een gebarsten ruggenwervel na haar auto-ongeval - zoekt haar weg in de artistieke wereld.

Q-dj Maureen Vanherberghen en collega Lore zitten in Oostende voor het Q-BeachHouse. “We hadden een vrije avond en we wilden dit spektakel graag zien.

Apollonia Sterckx zakte af naar Knokke met haar mama Victoria. “Aan acrobatische kunstjes mag ik me niet wagen, want als ik iets breek dan zitten ze bij Thuis met een groot probleem”, zegt de actrice. “En mijn verhaallijn wordt een stuk groter dit najaar. Met leuke en spannende dingen.”

Koen Crucke was van de partij met echtgenoot Jan. “We gaan weer op het puntje van onze stoel zitten.”

Peter Hoogland, de ex van Joyce De Troch, poseert met zijn medewerkster Lindsay. Zij doen interviews voor Cirque du Soleil.

“Ik ben zelf stuntman, dus deze show is echt spek naar mijn bek”, zegt ‘De Buurtpolitie’-acteur Tim Ost met naast zich zijn verloofde Celien.

“Met een klein hartje zit in te kijken naar de gewaagde acts van deze artiesten", vertelt Danni Heylen die goede vriend en collega-acteur Jeroen Maes meenam.

Klankman Pascal Braeckman was net op tijd terug in het land voor Cirque du Soleil nadat hij in Frankrijk moest draaien voor het nieuwe seizoen van ‘De Planckaert’s.

Romeo-zanger Chris Van Tongelen nam zijn vriendin Annelies mee.

