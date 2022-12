IN BEELD. De Buurtpolitie verrast fans met criminele vierde bioscoopfilm

BVHet meest enthousiaste politiekorps van ons land trekt voor de vierde keer met loeiende sirenes naar het witte doek in ‘De Buurtpolitie: De Perfecte Overva’l. De cast stelde de film deze namiddag voor aan fans en BV’s tijdens de première in Kinepolis Antwerpen.

In ‘De Buurtpolitie: De Perfecte Overal’ bereidt de commissaris een spectaculaire teambuilding voor om het jaareinde te vieren: het korps moet zelf een in scène gezette bankoverval plegen. Zo leren ze denken als criminelen, moeten ze samenwerken, én zullen ze veel plezier hebben. Maar niks gaat zoals gepland. Om de tuin geleid door een malafide coach, pleegt het korps zonder het te weten een échte overval. Van zodra Vince, Emma, Hugo en co de waarheid ontdekken, gaan ze zo snel mogelijk aan het werk om de fouten weer recht te zetten. Het wordt een strijd tegen de tijd…

“Onze drie vorige films waren gebaseerd op waargebeurde feiten, maar deze is pure fictie”, aldus Willy Herremans die de rol van korpschef Roger vertolkt. “Voor mij is dit de beste film van allemaal. Het is een verhaal geworden met veel emoties en humor. Ook meer gericht op iets oudere kinderen omdat ons doelpubliek nu 13- en 14-jarigen zijn. Vandaar ook de keuze voor de skatewereld. Daarnaast is het vrij filmisch en goed geregisseerd. De fans zullen ervan smullen.”

Kostelijk geamuseerd

Geen Andy Peelman in deze vierde film, zijn personage Koen werd neergeschoten in de serie ‘De Buurtpolitie VIPS’, maar wel Ianthe Tavernier. Zij maakt opnieuw haar opwachting als inspecteur Floor. “Voor de reeks had ik jammer genoeg geen tijd, maar voor de film wel. Ik heb me weer kostelijk geamuseerd op de set.” Dat beaamt ook Lisa Gerlo, Emma in ‘De Buurtpolitie’, die in deze film haar debuut maakt op het witte doek. “Al was het ook heel hard werken, want de film is ingeblikt op amper 11 dagen.”

Er is trouwens nog meer goed nieuws voor de fans van het bekendste politiekorps van ons land, want in januari komt er een nieuw seizoen van ‘De Buurtpolitie VIPS’ bij VTM. “Die 40 afleveringen zijn al in maart ingeblikt”, aldus Dempsey Hendrickx (Vince). “Opnieuw met bekende mensen en leuke scenario’s vol verrassende wendingen. En laat ons hopen dat we nadien nog een nieuwe reeks of een vijfde film mogen maken.”

Daar hoopt ook Willy erg op. “De Buurtpolitie scoort nog steeds heel goed. Het vertrek van personages heeft daar geen invloed op. En op straat word ik ook nog altijd aangesproken over de reeks. Niet alleen door kinderen en jongeren, maar ook door oma’s en opa’s. We bereiken alle doelgroepen en daar zijn we heel trots op.”

‘De Buurtpolitie: De Perfecte Overal’ speelt vanaf 14 december in de bioscoop.

Bekijk hier enkele foto’s van bekende Vlamingen die aanwezig waren op de première

Annelien Coorevits was op stap met kinderen Elena en Luís. “Ze zijn grote fan”, klinkt het.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Wat voor mij de perfecte overal is? Een winkel van Chanel zonder beveiligers”, grapt Lesley-Ann Poppe met naast zich echtgenoot Kevin.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik zou het nooit durven om een overal te plegen”, vertelt Familie-actrice Caroline Maes aan de zijde van haar vriend Kim, zoon Daan en plusdochter Robin.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Sid, de zoon van Thuis-acteur Geert Hunaerts, speelt Lucas in deze film en maakt zo zijn debuut als jonge acteur. “Het was een heel fijne ervaring, maar we zien wel wat de toekomst brengt.” Een ingesteldheid die Geert alleen maar aanmoedigt. “Hij moet het vooral leuk vinden.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Nog elke dag word ik aangesproken als Obi uit De Buurtpolitie”, zegt Johan Kalifa Bals die in 2019 uit de reeks verdween. De acteur was aanwezig met vriendin Selina.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Jammer dat ik niet meer meespeel in ‘De Buurtpolitie’, maar ik gun het mijn collega’s”, vertelt Tim Ost (Tom) terwijl hij poseert met dochtertje Lize. “En ik ben blij dat de serie nog altijd zo populair is.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik ben veel te lief om een politie-agente te zijn”, zegt Miss België Chayenne Van Aarle die op stap was met haar beste vriend Nicolas.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“De kinderen zijn heel enthousiast over ‘De Buurtpolitie’ en dus kijken we af en toe mee naar de afleveringen”, verklapt de voormalige hoogspringster Tia Hallebaut aan de zijde van zoon Lars, dochter Saartje en diens vriendinnetje Aline.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Marianne Devriese kwam kijken met haar dochters Lina en Ava en die hun beste vriendinnetje Amelie. “In Wittekerke heb ik al eens een agent gespeeld en ik verzoop bijna in die outfit.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

‘Blind Getrouwd’-dames Nuria Gilizintinova en Jolien Baeten waren samen op stap.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

De cast van ‘De Buurtpolitie: De Perfecte Overval’.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

KIJK. De huiveringwekkende trailer van ‘De buurtpolitie’

LEES OOK: