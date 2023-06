IN BEELD. Christoff verrast petekind Lisa-Marie met eerste uitstap naar Disneyland Paris

“Eind juni doen doe ik altijd iets speciaals voor of met Lisa-Marie”, vertelt Christoff ons. “Vorig jaar had ik een megagrote trampoline gehuurd voor mijn petekind en haar vriendinnetjes, maar dit jaar zijn we samen naar Disneyland Paris geweest. Ze droomde er al heel lang van om naar deze magische plek te gaan. Net als mij is ze zot van Disney. Ik had haar al lang een uitstap naar het Franse resort beloofd en daar herinnerde ze me meermaals aan. Toen ik haar vertelde dat we naar Mickey Mouse en zijn vrienden ging, sprong ze een gat in de lucht.”

KIJK. Christoff en Lisa-Marie genieten van de parade

En dus werd een onvergetelijke dag die helemaal in het teken stond van Lisa-Marie. “Zij besliste, ik volgde. We zijn natuurlijk naar de parades en shows gaan kijken. Vooral die van The Lion King en Frozen, haar lievelingsfilm, vond ze geweldig. Daarnaast hebben we ook enkele sprookjesachtige attracties gedaan en mocht een ontmoeting met Mickey Mouse niet ontbreken. Ze heeft er echt ten volle van genoten. En ik ook. Die glimlach op haar gezichtje was goud waard. Of ik nu extra punten heb gescoord als peter? Oh, maar daar moet ik het al lang niet meer voor doen. Ik ben haar Pépé Tof en weet maar al te goed dat ik in haar ogen weinig mis kan doen.”

Ondertussen maakt Christoff zich klaar voor een drukke zomer. De zanger heeft naast de promo voor zijn nieuwe popsingle ‘Dit ben ik’ ook heel wat optredens in zijn agenda staan. Zo geeft hij onder andere deze zaterdag zijn verjaardagsconcert in Kursaal Oostende staat hij in juli op de Gentse Feesten. “En ondertussen werk ik aan een nieuw album’, gaat hij verder. ‘Mijn laatste dateert al van vijf jaar geleden, maar nu ik muzikaal weer goed in mijn vel zit wil ik graag een nieuwe plaat uitbrengen.”

Christoff en Lisa-Marie maken een ritje in de auto's van Autopia.

Christoff en petekind Lisa-Marie in Disneyland Paris

Ook Lindsay kwam mee naar Disneyland Paris.

Christoff tussen zijn neefje en Lisa-Marie voor het Kasteel van Doornroosje

