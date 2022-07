IN BEELD. Chaos met Goldband en #throwbackwednesday met Sylver tijdens derde Zomerhit

BV Laura Tesoro kampt met stemproble­men: “Voorlopig mag ik niet praten of zingen”

Laura Tesoro (25) heeft last van stemproblemen. Dat heeft de zangeres zelf laten weten op Instagram. “Ik mag niet praten, sorry”, staat er onder meer te lezen. Of Laura komende week de presentatie van ‘Tien Om Te Zien’ mee voor haar rekening kan nemen, is nog niet bekend.

24 juli