IN BEELD. ‘Blind Getrouwd’-deelnemers van voorbije seizoenen houden reünie

Acht zomers lang reisde Sven De Ridder (49) naar de Verenigde Staten, waar hij onderdak vond bij een gastgezin. “Ik beschouw hen als mijn Amerikaanse ouders”, vertelt hij in ‘Dag Allemaal’, in een gesprek over z’n meest memorabele zomers. Hij had er ook een vakantielief, niemand minder dan de body double voor de naaktscènes van actrice Kim Basinger.