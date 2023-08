IN BEELD. ‘Blind Getrouwd’-deelnemers van voorbije seizoenen houden reünie: “Volgende keer nodigen we de deelnemers van het nieuwe seizoen ook uit”

KIJK. De deelnemers van Blind Getrouwd kunnen eindelijk weer bijpraten.

Het idee voor een reünie met deelnemers van alle seizoenen ontstond toen Dziubi Steenbergen, Florence Vandoorne, Winnie Bogaerts en Jonah Hulselmans de pop-up van Laura Lieckens bezochten, vertelt Dziubi aan onze redactie. “Ik denk dat het Laura was die alle contactgegevens heeft verzameld om een grote WhatsApp-groep te maken”, herinnert hij zich.

En uiteindelijk lukte het om een grote groep deelnemers bij elkaar te krijgen voor de reünie. Het lijkt een hele klus, “maar dat verliep eigenlijk heel vlot”, vertelt Candice Martens. Eens er een groepje was aangemaakt, was er al snel geen hoofdleider meer”. “De ene stelde een datum voor, de andere een locatie... en zo was het uiteindelijk geregeld. Niet iedereen kon er bij zijn, maar zo gaat dat.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Stijn en Nuria. © Instagram

De groep koos om samen te komen in een barretje in Mortsel. “De mensen die eerst aankwamen hebben dan tafels klaargezet zodat we met z’n allen rond één tafel konden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jiri, Christophe en Florence. © Instagram

Rond die grote tafel babbelde de groep er een paar uur op los. “Iedereen van ons is sociaal en we hebben elkaar allemaal wel iets te vertellen. Het blijft echt leuk om te kunnen praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Daarnaast blijven we ook gewoon geïnteresseerd in elkaars leven”, aldus Candice nog. De reünie was ook absoluut voor herhaling vatbaar, zegt ze. “Ik ben er zeker van dat we dit nog eens zullen doen. Dat werd na afloop al meteen gezegd.”

“En volgende keer zijn ook de deelnemers van het nieuwe seizoen uitgenodigd”, klinkt het nog bij Dziubi. “Het is zeker de bedoeling om ook hen toe te voegen aan die WhatsApp-groep.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Christophe en Nuria. © Instagram

Het was voor alle aanwezigen duidelijk een fijn weerzien, als we Dziubi en Candice mogen geloven. “Alles verliep gewoon relaxed. Er was echt geen druk”, zegt Candice. En ook Dziubi had het erg naar zijn zin, zelfs met zijn ex Brecht. De twee stapten in het meest recente seizoen in het huwelijksbootje, maar lieten in april dit jaar weten dat ze uit elkaar zijn. “Ik heb met Brecht nog altijd een heel goed contact dus ook met hem was het gewoon heel fijn”, vertelt Dziubi.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Brecht, Christophe en Dziubi © Instagram

Op de foto’s lijkt iedereen al jaren vrienden, maar schijn bedriegt! Niet alle aanwezigen kenden elkaar al voor de reünie. “Maar het voelde heel vertrouwd aan omdat we naar elkaars seizoenen hebben gekeken”, legt Candice uit. Ook Dziubi was voor zijn deelname in het recentste seizoen al een trouwe kijker, zegt hij. “Het is dan echt grappig om elkaar eens in het echt te zien.”

Volledig scherm Christophe, Tatiana en Brecht. © Instagram

Volledig scherm Christophe, Nuria, Veerle, Evelien, Elke en Dennis. © Instagram

Volledig scherm Florence, Dziubi, Candice, Laura, Tatiana en Christophe. © Instagram

LEES OOK: