IN BEELD. Ben Roelants nam voor het eerst zijn nieuwe vriendin mee en Nick Laenen is hersteld van malaria: dit was de première van ‘Babylon’

‘Babylon’, geregisseerd door Damien Chazelle, is een origineel epos dat zich afspeelt in het Los Angeles van 1920 onder leiding van Brad Pitt, Margot Robbie en Diego Calva. Het is een verhaal van buitensporige ambitie en excessieve uitspattingen, en volgt de opkomst en ondergang van meerdere personages in een tijdperk van ongeremde decadentie en corruptie in het vroege Hollywood.