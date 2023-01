IN BEELD. Bekende Vlamingen schitteren op de rode loper van het Filmfestival Oostende

BV Frans Bauer plots getroffen door rugproble­men: “Die pijn had ik nog nooit meegemaakt”

Het was even schrikken voor Frans Bauer (48). Enkele weken voor de release van z’n nieuwe duetalbum met de Nederlandse zangeres Sieneke, en in volle voorbereiding van z’n theatertournee, ging hij door z’n rug. Toch relativeert de zanger de doorstane pijn. “Wat m’n vrouw Mariska (46) heeft meegemaakt, dát is pas erg”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’.

