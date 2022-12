IN BEELD. Ann Van den Broeck supportert voor collega's op première ‘Winterrevue’: “Maandag nieuwe testen”

BVZaterdagavond ging in Antwerpen de vijfde editie van de ‘Winterrevue, An Evening With The Sixpack’, in première. Met op het podium onder andere Margriet Hermans en Ianthe Tavernier. Die laatste vervangt Ann Van den Broeck zodat ze zich volledig op haar herstel van borstkanker kan concentreren. Maar Ann woonde, net als een heleboel andere BV’s, wel de feestelijke voorstelling bij in Theater Elckerlyc. “Jammer dat ik daar niet sta”, vertelt ze terwijl ze een update geeft over haar gezondheid. “Maar spelen kan nu even niet.”

“Uiteraard vind ik het jammer dat ik niet meedoe in ‘Winterrevue’, want ik ben een actrice en zangeres. Ik sta heel graag op een podium”, zegt Ann. “Maar achter de schermen doe ik wel de vocal coaching en help ik mee zodat de cast nog extra straalt. Wat ook heel fijn is. En het is superlief dat ik op het einde van elke voorstelling wel vermeld word. Maar het spelen kan nu even niet, mijn lichaam is er niet klaar voor. Sinds ik zoveel weken geleden ben afgehaakt, voel ik wel dat ik een enorme stap heb gezet qua energie en genezing van mijn operatie. Het gaat fijn vooruit, dag na dag komt de energie terug. Dat is allemaal goed nieuws. Al ben ik wel blij dat ik mijn tijd heb gepakt om heel bewust naar mijn lijf te luisteren zodat ik op een rustige manier kan herstellen. Zo’n première zal ik morgen wel voelen, maar dat lossen we op met een dutje overdag.”

KIJK. Ann Van den Broeck haakt noodgedwongen af voor ’Winterrevue’, waarin ze een voorzichtige comeback zou maken: “Zelfs een trap nemen, put mij helemaal uit”

Maandag ondergaat Ann testen voor haar hart om te bepalen welk programma ze moet volgen voor de oncorevalidatie die vanaf 9 januari start. “Twee keer in de week zal ik anderhalf uur ‘fitnessen’ om weer in vorm te geraken. Al de spieren in mijn lijf zijn aangetast door de chemo. Op een rustige en begeleide manier gaan we dat weer opbouwen. En omdat mijn lichaam goed reageert op de bestralingen, heb ik er niet veel meer nodig.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Margriet Hermans schittert in 'Winterrevue'. © Kristof Ghyselinck / SH

Niet het prettigste jaar

En dan zijn er nog de feestdagen. Kerstmis viert ze met het gezin, maar de plannen voor oudjaar liggen nog volledig open. “De voorbije zes jaar stond ik op de planken met ‘Winterrevue’, dus wellicht spreek ik nu af met vrienden. Maar op basis van hoe ik me nu voel denk ik niet dat ik middernacht haal. Wat je me voor 2023 mag toewensen? Een goede gezondheid voor de rest van mijn leven (lachje). Ik zal blij zijn als 2022 achter mij ligt, want het was niet het prettigste jaar. Maar 2023 kondigt zich veel mooier aan. Zo kijk ik er enorm naar uit om eind april weer op de planken te staan in de zelfgeschreven musical ‘You are my sushine’.”

‘Winterrevue - An Evening With The Sixpack’, in regie van Stany Crets, heeft deze keer Margriet Hermans als special guest. Zij wordt omringd door Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Ianthe Tavernier, Helle Vanderheyden en Laurenz Hoorelbeke. De cast, het ballet onder leiding van Laurent Flament, en de liveband begeleid door Thomas Vanhauwaert zetten alvast alles op alles om een schitterende liveshow te spelen die de sfeer, humor en schwung uitstraalt van de legendarische casinoconcerten uit de jaren 50. De voorstelling speelt nog tot en met 15 januari in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via backstage-producties.be.

“Margriet heeft een geweldige stem en een heel goede feeling met sketches”, zegt komiek Luc Caals aan de zijde van dochter Nathalie. Zij is 55 kilo afgevallen na een maagverkleining.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik zou heel graag meespelen in een revue”, vertelt actrice Greet Rouffaer die haar man Bart meenam. “Dansen kan ik en zingen ook wel een beetje.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe was op stap met kleindochter Sara. “Ik hoop dat we in 2023 gezond mogen blijven.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“De feestdagen brengen we door met ons gezinnetje”, zegt zangeres Wendy Van Wanten met naast zich partner Frans. “Heel gezellig met veel liefde en warmte.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Mister Gay Belgium-organisator Bram Bierkens en zijn lief Raf haalden hun meest glinsterende outfit uit de kast.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik hou van Kerstmis, maar niet van de koude”, zegt Christophe Stienlet die kwam kijken met zoon Tristan en vrouwlief Lesley.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Oud op nieuw vier ik bij vrienden in Egypte en daar blijf ik dan ook een maand”, zegt acteur Sid Van Oerle die samen met Pieter Verelst aan een komisch tv-programma werkt.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Ludo Hoogmartens zakte af naar Antwerpen met partner Mieke.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik hoop dat we met de feestdagen bespaard blijven van inbraken”, zegt Ludo Hellinx die echtgenote Anna meenam. Onlangs kreeg het koppel dieven over de vloer.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Caroline Maes maakte er een avond vlot glitter en glamour van met haar vriend Kim.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

KIJK OOK. Margriet Hermans over haar rol in ‘Winterrevue’: “Heel veel stress”

Lees ook: